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07.04.17 

Amazon вернет деньги за покупки, сделанные детьми

Amazon вернет деньги за покупки, сделанные детьми

Согласно решению федерального суда, Amazon обязан вернуть деньги за покупки, сделанные детьми онлайн без разрешения родителей. Интернет-гигант привлечен к ответственности по заявлению торговой комиссии США (FTC).

Причина претензий в следующем. Создатели игр встраивают в них возможность как заработать бонусы в игровом процессе, так и купить их. Зачастую без покупки бонусов игру пройти до конца невозможно. Amazon же на своих устройствах, например, планшетах KindleFire, устанавливает игры, из которых можно напрямую выйти в магазин дополнений и купить бонусы. За их продажу компания получает 30% комиссионных от производителей игр. Причем при такой транзакции платежный пароль и другие данные не запрашиваются, а поступают автоматически, в соответствии с введенной ранее владельцем информацией.

Поначалу такие покупки даже не были ограничены по цене. Отмечен случай, когда стоимость одного бонуса, приобретенного ребенком, составила $99,99. В 2012 году по настоянию FTC Amazon ограничил сумму до $20, а в 2013 появился новый апдейт, в котором всплывающее окно с предложением покупки появлялось всего лишь на 15 минут. Затем провести транзакцию можно было только после ввода пароля.

В FTC заявляют, что до июля 2014 года Amazon не предпринимал ничего, чтобы довести до сведения родителей, что их дети потратили деньги в игре. Кроме того, не было механизма возврата средств за нежелательную покупку.

К окончательному соглашению FTC и Amazon пришли 4 апреля нынешнего года. Интернет-гигант вернет деньги за покупки, совершенные детьми в период с ноября 2011 по май 2016 года. Сумма таких возвратов может достичь $70 млн.

Механизма возврата денег пока нет, однако в Amazon над ним работают, и в скором времени функция появится на сайте интернет-магазина.

Ранее FTC пришла к соглашению о подобных выплатах с Apple и Google.

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