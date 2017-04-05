07.04.17 Amazon вернет деньги за покупки, сделанные детьми

Согласно решению федерального суда, Amazon обязан вернуть деньги за покупки, сделанные детьми онлайн без разрешения родителей. Интернет-гигант привлечен к ответственности по заявлению торговой комиссии США (FTC).

Причина претензий в следующем. Создатели игр встраивают в них возможность как заработать бонусы в игровом процессе, так и купить их. Зачастую без покупки бонусов игру пройти до конца невозможно. Amazon же на своих устройствах, например, планшетах KindleFire, устанавливает игры, из которых можно напрямую выйти в магазин дополнений и купить бонусы. За их продажу компания получает 30% комиссионных от производителей игр. Причем при такой транзакции платежный пароль и другие данные не запрашиваются, а поступают автоматически, в соответствии с введенной ранее владельцем информацией.

Поначалу такие покупки даже не были ограничены по цене. Отмечен случай, когда стоимость одного бонуса, приобретенного ребенком, составила $99,99. В 2012 году по настоянию FTC Amazon ограничил сумму до $20, а в 2013 появился новый апдейт, в котором всплывающее окно с предложением покупки появлялось всего лишь на 15 минут. Затем провести транзакцию можно было только после ввода пароля.

В FTC заявляют, что до июля 2014 года Amazon не предпринимал ничего, чтобы довести до сведения родителей, что их дети потратили деньги в игре. Кроме того, не было механизма возврата средств за нежелательную покупку.

К окончательному соглашению FTC и Amazon пришли 4 апреля нынешнего года. Интернет-гигант вернет деньги за покупки, совершенные детьми в период с ноября 2011 по май 2016 года. Сумма таких возвратов может достичь $70 млн.

Механизма возврата денег пока нет, однако в Amazon над ним работают, и в скором времени функция появится на сайте интернет-магазина.

Ранее FTC пришла к соглашению о подобных выплатах с Apple и Google.