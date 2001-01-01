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06.04.17 

Конфликт в купонном семействе завершится "свадьбой"

Конфликт в купонном семействе завершится "свадьбой"

Купонный сервис Biglion останется под контролем своего основателя Владимира Виноградова, инвесткомпании ru-Net Леонида Богуславского и американской Tiger Global. При этом, как сообщает "Коммерсант", его объединят с конкурентом - ресурсом Frendi (ранее "Groupon Россия").

Инвестфонд ru-Net приобрел Frendi в 2016 году у международной компании Groupon. По данным источников на рынке, Frendi генерировал убыток и накопил долги, Biglion же оставался прибыльной компанией.

Виноградов сообщил, что решение о приобретении Frendi было обусловлено тем, что уход с рынка сильного игрока мог ударить по всей категории скидок, подорвав доверие потребителей. Управлять двумя брендами будет одна структура, но у ресурсов будет разное позиционирование. За Biglion останется массовый рынок и скидки не менее 50%, а Frendi будет в более дорогом сегменте со скидками меньшего размера - 20% или 30%.

Кроме того, Виноградов заявил, что корпоративный конфликт в Biglion, который продолжался с 2015 года, был разрешен несколько недель назад. Он не уточнил, как изменилась акционерная структура компании, ранее ему и его партнерам принадлежало 66,6% Biglion.

Причиной разногласий в 2015 году стало разное видение развития компании. Виноградов при поддержке ru-Net и Tiger Global предложил закрыть часть направлений сервиса. С этим не согласился другой сооснователь Олег Савцов, вместе с супругой контролировавший 33,4% Biglion. Позже Савцов запустил купонный сервис Kupanda и вышел из числа акционеров Biglion.

По словам инвестиционного менеджера ФРИИ Павла Никонова, в России в 2013-2014 годах работало около 140 купонных сервисов, а сейчас их осталось не больше 70. Проблема бизнеса, по его мнению, в том, что посетители сервисов не конвертируются в лояльную платящую аудиторию.

Основатель проекта "Главскидка", партнер Flint Capital Андрей Гершфельд заявил, что пик моды на купонные сервисы пройден уже очень давно - в 2011-2012 годах. Однако бизнес в этом сегменте с позиции самого большого игрока вполне оправдан и может генерировать устойчивую выручку.

В июле 2016 года Groupon провел ребрендинг российской "дочки", изменив ее название на Frendi.

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