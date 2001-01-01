06.04.17 В белорусский "21 Век" вложили более $3 млн

Крупнейший белорусский интернет-магазин - 21vek.by - продал блокпакет, а на привлеченные деньги проведет внутреннюю и внешнюю экспансии.

Инвестором выступил белорусский фонд прямых инвестиций "Зубр Капитал", созданный основателем международного автомобильного холдинга "Атлант-М" Олегом Хусаеновым.

Конкретных цифр стороны не раскрывают, но куратор сделки со стороны "Зубра" Андрей Филон отметил, что она может варьироваться в диапазоне от $3 до 7$ млн (то есть стандартная для фонда величина), сообщает TUT.by. Стороны планировали закрыть сделку до конца прошлого года, но сделали это только сейчас.

Соучредитель и управляющий компанией 21vek.by Сергей Вайнилович рассказал, что инвестиции помогут ритейлеру усилить свои позиции на белорусском рынке, а также начать выходить за его пределы. Так, в начале года был запущен проект 21vek.ru, ориентированный на российский рынок.

Как рассказал probusiness.by Вайнилович, его компания в последние 12 лет уверенно росла. В прошлом году ее оборот составил примерно 50 млн долларов. В последние пять лет, несмотря на девальвацию белорусского рубля, годовой рост дохода ритейлера в долларах составлял 19%. Однако основателям интернет-магазина все же хочется более стремительного роста. По мнению топ-менеджера, компания сейчас готова к новому этапу бурного роста.

Андрей Филон, в свою очередь, заметил, что 21vek - очень развитая компания, которая уже много лет собирает данные о своих пользователях и их покупках, то есть знает свою аудиторию, что позволит, например, персонализировать предложения.

Ожидается, что "Зубр Капитал" принесет интернет-гипермаркету новые стандарты корпоративного управления. Перемены начнутся с создания Совета директоров, который будет состоять из пяти человек: основатели бизнеса и представители фонда. Появятся и специальные комитеты, каждый из которых будет отвечать за свое направление работы.

Любопытно, что в будущем Вайнилович и партнеры планируют полностью выйти из бизнеса через его продажу.