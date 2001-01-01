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05.04.17 

В товарных отзывах на "Маркете" появятся фото

В товарных отзывах на "Маркете" появятся фото

Отзывы на товары на площадке "Яндекс.Маркет" теперь будут более информативными. У всех зарегистрированных пользователей сервиса появилась возможность добавлять к ним изображения. Новая функция доступна во всех карточках товаров.

Как соообщили Oborot.ru представители сервиса, к одному отзыву можно разместить до 15 фото размером не более 10 мб каждая.

По данным "Яндекс.Маркета", отзывы на товары повышают доверие пользователей к покупкам в Интернете и стимулируют рост числа заказов на 10% и более в зависимости от товарной категории. 

Новая опция запущена при участии краудсорсингового сервиса "Яндекс.Толока". В рамках проекта пользователям предлагалось написать отзыв на товар из популярных категорий и снабдить его собственными фотографиями. Всего за два дня эксперимента было собрано более 1 тыс. отзывов, из которых по итогам двух проверок (ручной и автоматической) только 30 не были приняты к публикации. 

Ранее мы сообщали, что "Яндекс.Маркет" расширяет взаимодействие с сервисом "Толока". Одним из примеров сотрудничества стали контрольные закупки в интернет-магазинах, размещенных на площадке.

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