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04.04.17 

Онлайн-образование идет в рост

Онлайн-образование идет в рост

Сегмент онлайн-обучения иностранным языкам растет, в то время как в офлайне наблюдается штиль. Об этом заявил ROEM.ru управляющий партнер онлайн-школы английского языка Skyeng Александр Ларьяновский.

В прошлом году выручка онлайн-школы составила 330 млн рублей (в декабре - 40 млн). Операционная прибыль компании достигла 66 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2015 году.

В прошлом году компания направила более миллиона долларов на развитие собственной онлайн-платформы. В Skyeng особо подчеркнули, что деньги эти не привлечены со стороны, а взяты из прибыли. Окупиться затраты должны за год.

В 2016 году школа провела 585 тысяч онлайн-уроков, средневзвешенная стоимость каждого из них составила около 800 рублей. По данным на декабрь, преподавало на платформе 660 человек из 23 стран, а обучалось в декабре около 7000 человек. Для сравнения, в марте 2017 года преподавателей было уже 900, а учеников - 9200.

Исходя из этих данных, Александр Ларьяновский делает вывод, что существенный рост сегмента онлайн-образования на фоне замершего офлайна может привести к вытеснению с рынка классических игроков. По приблизительным подсчетам Ларьяновского, сейчас английский язык на офлайновых курсах изучает около 200 тысяч россиян, а у Skyeng уже 8 900 учащихся, то есть уже где-то 4,45% рынка.    

Впрочем, вряд ли стоит безоговорочно соглашаться с утверждением Ларьяновского, так как подобный бурный рост пока еще может быть объяснен эффектом низкой базы.

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