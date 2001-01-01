Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Общий менеджмент интернет-проектов 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Ведение бизнеса >> 
Читайте также | Ваш комментарий
04.04.17 

"220 Вольт" хочет заняться реэкспортом

"220 Вольт" хочет заняться реэкспортом

Многоканальный ритейлер "220 Вольт" собирается продавать в Японию продукцию Hitachi. Компания рассчитывает получить выгоду за счет разницы в цене на отечественном и японском рынках, образовавшейся за счет резкого изменения курса рубля. В Японии техника Hitachi на 40% дороже, чем в России, пояснил "Коммерсанту" гендиректор сети Алексей Федоров.

"Из-за девальвации рубля цены в долларах выросли на 50%, многие зарубежные производители вынуждены реализовывать здесь свое оборудование с большим дисконтом, чтобы удержать долю российского рынка", – раскрыл мысль топ-менеджер. По оценке Федорова, у представительства Hitachi в России порядка 20 тысяч единиц техники примерно на 300-400 млн рублей.

Представители "220 Вольт" подтвердили Oborot.ru, что эти планы - не шутка.  "220 Вольт - официальный дистрибьютор Hitachi в России, поэтому весь товар, конечно же, абсолютно "белый", - сообщили Oborot.ru в компании. Правда, пока непонятно, как будет решен вопрос с тем, что оборудование Hitachi, произведенное для российского рынка, рассчитано на другое напряжение, частоту сети и имеет другой разьем.

Примечательно, что ритейлер "220 Вольт" обратился с просьбой о реэкспорте к Hitachi и получил разрешение производителя на этот проект. Товары будут продаваться через один из японских маркетплейсов, с которого посетители будут перенаправляться на отдельную страницу ритейлера на японском языке.

В "220 Вольт" также договорились о сотрудничестве с японской национальной платежной системой JCB. Оплата будет проходить через отечественный банк-партнер. "В течение полугода наши IT-специалисты работали над интеграцией JCB на наш сайт, чтобы японские клиенты смогли расплачиваться за товар картами этой платежной системы. Это была самая сложная часть проекта. Кроме того, в рамках сотрудничества JCB обеспечит в Японии маркетинговое сопровождение товаров Hitachi, которые будут продаваться у нас", – рассказал Федоров.

Доставка товаров будет осуществляться почтовыми операторами. Начать поставки планируется уже в июне этого года.

Также в "220 Вольт" намерены рассмотреть возможность распространить эту схему на другие страны и компании, если будут найдены производители, которые, как и Hitachi, поставляют технику в Россию с заметным дисконтом, вызванным нежеланием потерять российский рынок сбыта из-за курсовой разницы валют.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Смартфоны вышли из кризиса
Учимся у профессионалов на ECOM Expo`17
В "Одноклассниках" появятся онлайн-витрины
Онлайн-кинотеатры умирают без инвестиций
"Яндекс.Маркет" займется фулфилментом
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
04.04  "220 Вольт" хочет заняться реэкспортом
31.03  Смартфоны вышли из кризиса
30.03  Учимся у профессионалов на ECOM Expo`17
30.03  В "Одноклассниках" появятся онлайн-витрины
30.03  Онлайн-кинотеатры умирают без инвестиций
28.03  Cstore растет в онлайне без интернет-магазина
27.03  "Яндекс.Маркет" займется фулфилментом

Форум
08:26 31.03 Cергей Цибров  ОТЗЫВЫ - CALL IM (Аутсорсинг интернет магазинов) (194)
16:01 30.03 Silence  Отзывы о АллоБегу (65)
14:23 24.03 михаил онопко  Отзывы о Fastery.ru (203)
17:44 23.03 Евгений Ивакин  Отзывы о Ritm-Z (310)
10:01 23.03 puffin  Выбор коллцентра на аутсорс (19)
00:48 03.03 alive  конкуренция со стороны интернет магазинов поставщиков. что делать? (31)
11:24 14.02 activity  Партнёры Яндекс Маркета выкликивают бюджет, что делать? (13)
16:44 18.12 Сергей Ромов  prostore.pro - они живы? (3)
16:04 02.12 Сергей Ромов  Отзывы об Autsorsim (8)
16:53 08.11 Дмитрий Fastery  Выбор фулфилмента/склада на аутсорсе (9)

Статьи и аналитика
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
03.10  Онлайн эконом-класса (1)
23.09  Кросс-бордер на eBay: просто надо оглянуться вокруг (5)
01.08  Изобрести велосипед
30.05  Ключевое правило при работе с Китаем: "Не обещайте того, чего не сможете выполнить"
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Гендиректор "Фотосклад.ру": как продавать технику, когда денег у людей все меньше (5)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (6)
21.01  Какие скидки ритейлеры сделают в "Киберпонедельник" (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.