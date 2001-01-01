04.04.17 "220 Вольт" хочет заняться реэкспортом

Многоканальный ритейлер "220 Вольт" собирается продавать в Японию продукцию Hitachi. Компания рассчитывает получить выгоду за счет разницы в цене на отечественном и японском рынках, образовавшейся за счет резкого изменения курса рубля. В Японии техника Hitachi на 40% дороже, чем в России, пояснил "Коммерсанту" гендиректор сети Алексей Федоров.

"Из-за девальвации рубля цены в долларах выросли на 50%, многие зарубежные производители вынуждены реализовывать здесь свое оборудование с большим дисконтом, чтобы удержать долю российского рынка", – раскрыл мысль топ-менеджер. По оценке Федорова, у представительства Hitachi в России порядка 20 тысяч единиц техники примерно на 300-400 млн рублей.

Представители "220 Вольт" подтвердили Oborot.ru, что эти планы - не шутка. "220 Вольт - официальный дистрибьютор Hitachi в России, поэтому весь товар, конечно же, абсолютно "белый", - сообщили Oborot.ru в компании. Правда, пока непонятно, как будет решен вопрос с тем, что оборудование Hitachi, произведенное для российского рынка, рассчитано на другое напряжение, частоту сети и имеет другой разьем.

Примечательно, что ритейлер "220 Вольт" обратился с просьбой о реэкспорте к Hitachi и получил разрешение производителя на этот проект. Товары будут продаваться через один из японских маркетплейсов, с которого посетители будут перенаправляться на отдельную страницу ритейлера на японском языке.

В "220 Вольт" также договорились о сотрудничестве с японской национальной платежной системой JCB. Оплата будет проходить через отечественный банк-партнер. "В течение полугода наши IT-специалисты работали над интеграцией JCB на наш сайт, чтобы японские клиенты смогли расплачиваться за товар картами этой платежной системы. Это была самая сложная часть проекта. Кроме того, в рамках сотрудничества JCB обеспечит в Японии маркетинговое сопровождение товаров Hitachi, которые будут продаваться у нас", – рассказал Федоров.

Доставка товаров будет осуществляться почтовыми операторами. Начать поставки планируется уже в июне этого года.

Также в "220 Вольт" намерены рассмотреть возможность распространить эту схему на другие страны и компании, если будут найдены производители, которые, как и Hitachi, поставляют технику в Россию с заметным дисконтом, вызванным нежеланием потерять российский рынок сбыта из-за курсовой разницы валют.