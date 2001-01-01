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03.04.17 

За счет чего вырос на треть рынок видеосервисов?

За счет чего вырос на треть рынок видеосервисов?

В прошлом году российский рынок легальных видеосервисов вырос почти на треть и составил 11,18 млрд рублей без НДС, подсчитали аналитики компании J’son & Partners Consulting. 70% этой суммы составила выручка онлайн-кинотеатров. Такие показатели объясняются результатом борьбы с пиратством и ростом популярности платных сервисов для аудитории мобильных устройств и Smart TV.

Рост базы IPTV-абонентов и продвижение VOD (Video on Demand, видео по запросу) для зрителей платного ТВ позволили операторам нарастить свою долю рынка с 11,7 % до 12,2 % (до 1,37 млрд рублей) и, наконец-то, обойти телеканалы. Доля последних за год не изменилась (11,8%). За нелинейный просмотр своего видео они собрали 1,32 млрд рублей. 5,9% рынка заработали платформы цифровой дистрибуции.

За прошлый год совокупная выручка по всем платным моделям монетизации выросла на 50,4%. Самой распространенной моделью монетизации является реклама во время фильма. Отдельно по этой модели выручка игроков поднялась на 22,4% в сравнении с 2015 годом. При этом доля на рынке у таких сервисов в целом заметно упала и составила в прошлом году 60,5%.

Модели же с платным контентом (работа по подписке, аренда единицы видеоконтента или покупка цифровой копии) неплохо развиваются и растут. Причем пока в наиболее выгодном положении находится подписная модель, нарастившая за год свою долю с 3,8 % до 11,2 %. Эффективность этой модели подтверждают телеканалы: в прошлом году они ввели подписки, которые позволяют смотреть контент без рекламы.

 

  • AVOD (advertising video on demand), модель монетизации, при которой фильм сопровождается некоторым количеством рекламных сообщений; 
  • TVOD (transactional video on demand) – аренда зрителем единицы видеоконтента в течение ограниченного времени; 
  • SVOD (subscription video on demand) – доступ по подписке к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров; 
  • EST (electronic sell through) – покупка пользователем цифровой копии контента. 

В целом сегмент онлайн-видео в мире увеличился на 25% в доходах. Таким образом, доля российского рынка в общемировом объеме почти не изменилась за 2016 год и составляет сейчас примерно 0,5%. При этом российские онлайн-кинотеатры не отказались от намерений выйти на международный рынок. В 2016 году некоторые из них начали продвижение на рынки дальнего зарубежья (Европа, США). В основном пока речь идет о захвате внимания русскоязычной аудитории. Расчет делается на недорогую по западным меркам подписку на востребованный контент (прежде всего "Русское кино").

Внутри России развитие онлайн-видеосервисов ожидаемо привлекает к себе внимание не только аудитории, но и государства. Так, с прошлого года в Госдуме рассматривается законопроект, который может приравнять онлайн-кинотеатры к СМИ, а доля иностранного капитала в них будет ограничена до 20%.

Аналитики J&P считают, что в будущем нашу страну ждет рост сотрудничества телеком-операторов и видеосервисов, а также интеграция линейного ТВ в онлайн-кинотеатры. Также они полагают, что в стремлении отличаться от конкурентов видеосервисам придется начать производить собственный контент, как это происходило с телеканалами.

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