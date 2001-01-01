03.04.17 "Яндекс" добавил в объявления заглушки

"Яндекс.Директ" стал автоматически вставлять блоки-заглушки в объявления без картинок. Благодаря этому их CTR вырос на 30%.

Нововведение показало, что объявления, содержащие только текст, получали меньше кликов, чем те, где также была картинка для привлечения внимания. Заглушки, которые теперь автоматически добавляются сервисом в объявления без картинок, позволяют снизить этот разрыв. Цвет заглушки подбирается также автоматически с учетом цвета заголовка объявления.

Финансовые условия для рекламодателей при добавлении сервисом заглушек никак не изменятся. Объявления, снабженные заглушками, участвуют в торгах ровно на тех же основаниях, что и раньше — когда объявление представляло собой простой текст.

"Яндекс" советует использовать в качестве картинок для объявлений изображения без букв, логотипов и других дополнительных элементов, так как они хорошо масштабируются разными браузерами и на разных устройствах. Как указано в пояснении "Яндекс.Директа", "пусть изображения говорят сами за себя — иллюстрируют текст объявления, а не перегружают его".

Для показа брендированных изображений "Яндекс" рекомендует использовать другие инструменты – графическую рекламу, которая лучше подходит для показа медийных баннеров, а также позволяет создать баннер непосредственно в интерфейсе.