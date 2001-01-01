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31.03.17 

Смартфоны вышли из кризиса

Смартфоны вышли из кризиса

Рынок смартфонов в первом квартале этого года покажет рост на 5% в штуках и на 3% в деньгах, утверждают аналитики ритейлера "М.Видео". Таким образом, впервые с 2014 года эта товарная категория вырастет быстрее в натуральном выражении, чем в деньгах. Причина - снижение цен на 2,5% на популярные модели устройств, поясняют эксперты.

Как сообщили Oborot.ru представители "М. Видео", на долю онлайн-канала в январе-марте 2017 года пришлось порядка 12-13% продаж смартфонов. В компании уточнили, что этот показатель остался на уровне прошлого года. 

Ожидается, что в этом квартале объем данного сегмента составит 6 млн штук и 72 млн рублей. Для сравнения, в первом квартале 2016 года соответствующие показатели были 5,7 млн устройств и 70,3 млн рублей.

Самыми продаваемыми в начале года стали смартфоны в ценовой категории от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. При этом за год рост цен на них составил 27,3%. Лидируют в этом сегменте Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor. По прогнозам "М.Видео", совокупная доля этих брендов только за январь-март 2017 года составит 20% в штуках и 16% в денежном исчислении. Таким образом, китайские производители выйдут на третье место после Apple и Samsung.

Стоит отметить, что незначительно вырос как в деньгах, так и в штуках спрос на дорогие устройства стоимостью выше 40 тысяч рублей. А вот интерес к смартфонам дешевле 10 тысяч рублей угасает.

Россияне стали чаще выбирать большие телефоны. Процент смартфонов с диагональю более 5 дюймов за год вырос в два раза – до 19%. Однако пока что наиболее предпочтительными остаются устройства с диагональю от 4 до 5 дюймов с минимальными размерами рамок. Впрочем, производители понимают это, поэтому большинство новинок 2017 года обещают оставить привычного для потребителей размера, но с большим, чем ранее, экраном. Уменьшится лишь толщина боковых стенок.

Доля смартфонов с поддержкой LTE растет и уже составляет 65% в штуках от общего числа проданных устройств. Год назад она была равна 42%.

"Телеком-сегмент стал одним из первых, отреагировавшим на укрепление рубля и покупательские настроения снижением розничных цен", – рассказал директор M_mobil Андрей Губанов.

Он отметил, что одним из драйверов роста этого сегмента остается кредитование. По словам Губанова, каждый третий смартфон продается в кредит. Для таких покупателей в "М.Видео" запустили программу беспроцентных кредитов на самые востребованные модели, что тоже отразилось на общей картине продаж смартфонов.

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