30.03.17 Бенефициара кассовой реформы ищет Интерпол

Предполагаемый бенефициар производства фискальных накопителей для кассовых аппаратов объявлен в международный розыск. Предпринимателя подозревают в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов.

Информация о розыске Владимира Щербакова размещена на сайте Интерпола. По данным депутата Государственной думы Андрея Лугового, именно он является выгодополучателем от деятельности ряда аффилированных между собой компаний, которые занимаются производством фискальных накопителей. Этими устройствами до 1 июля 2017 года должны быть оборудованы все кассовые аппараты. Их производство монополизировано, зарабатывают на нем АО "Атлас-карт", ООО "Рик" и ЗАО "Безант". "Атлас-карт" и "Безант" связаны между собой через компанию АО "НТЦ "Спецпроект", владельцем которой выступает "Омега-Холдинг", учредитель ООО "РИК". Щербаков числится совладельцем ООО "Омега-Холдинг".

Закон, который обязывает компании и частных предпринимателей переходить на кассовые аппараты, способные в режиме онлайн передавать сведения о каждой продаже в Федеральную налоговую службу (ФНС), был подписан в июле 2016 года. С 1 февраля 2017 года налоговые инстанции прекратили регистрировать кассы, которые не отвечают новым требованиям. Полностью перейти на онлайн-кассы бизнес должен будет с 1 июля. Кроме того, компаниям придется подключить кассовые аппараты к компьютерам с программным обеспечением, которое позволяет отправлять покупателям электронные чеки.

Стоимость услуг ОФД в среднем составляет 3 тыс. рублей в год за одну кассу. Кассовая техника (фискальный регистратор) для расчетов в Интернете стоит около 17 тыс. рублей.