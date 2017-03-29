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30.03.17 

Шутки кончились, роботы повезут пиццу

Шутки кончились, роботы повезут пиццу

Сеть ресторанов Domino начнет доставлять заказы с помощью роботов. Еще в 2015 году в Domino провели шуточную рекламную кампанию, обещая доставку беспилотниками. Однако теперь в сотрудничестве с компанией Starship Technologies в Domino планируют сделать шутку реальностью. Уже летом этого года в немецком Гамбурге пиццу начнут доставлять роботы. Если тестовый запуск пройдет удачно, на очереди Нидерланды.

Выглядят роботы-доставщики Starship как самодвижущиеся продуктовые тележки. Они передвигаются на шести колесах со скоростью 4 км/час и способны перевозить грузы до 19 кг. В Гамбурге доставка будет осуществляться в радиусе одной мили от места производства пиццы.  

Запуск доставки пиццы роботами привлек внимание и других игроков рынка. Многие рестораны и ритейлеры ждут результатов эксперимента Domino. На американском рынке контракты со  Starship Technologies уже заключили компании Door Dash и Postmates. Однако пока в США доставка роботами не практикуется. Дело в том, что на данный момент законодательно разрешили ее только два штата – Вирджиния и Айдахо. Domino, пользующаяся в США всеми другими техническими возможностями, включая заказ через Twitter и доставку на электромобилях, роботов не использует по тем же причинам. 

Роботы-доставщики Starship уже тестировались "Почтой Швейцарии". В середине нынешнего года их также планирует взять на вооружение чешский интернет-магазин  Rohlik.czInternational Federation for Robotics (IFR) прогнозирует, что к 2020 году в логистическом бизнесе будет задействовано около 175 тыс. роботов. Для сравнения: сейчас их около тысячи.

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