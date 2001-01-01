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28.03.17 

Aviasales собирает силы для битвы с Momondo

Aviasales собирает силы для битвы с Momondo

Go Travel Un Limited сворачивает два своих онлайн-проекта и увольняет сотрудников. Основной бизнес компании – агрегатор авиабилетов Aviasales – продолжит работу и вступит в жесткую конкурентную борьбу с выходящей на рынок России Priceline Group. Об этом на встрече с сотрудниками сообщил генеральный директор Aviasales Макс Крайнов.

Проекты JetRadar (международный поисковик билетов) и Hotellook (поисковик отелей) будут реорганизованы с целью экономии средств, которые будут пущены на защиту позиций Aviasales на российском рынке. Hotellook вольется в структуру Aviasales и будет работать под брендом "Aviasales Отели". Jetradar войдет в партнерскую программу Travelpayouts. 32 человека (20% штата), работающие в этих компаниях, попадут под сокращение.

Такие радикальные меры приняты в связи с тем, что американская Priceline Group (владелец Booking.com и Kayak) приобрела британскую Momondo Group, которой принадлежат туристические поисковики Momondo и Cheapflights.

По утверждению Крайнова, после завершения сделки Priceline сократит штат выкупленной компании и направит средства на развитие в ключевых регионах. Менеджер уверен, что Priceline нацелится в первую очередь на Великобританию и Россию. "Это будет очень большая битва за Россию, мы точно знаем, что это произойдет летом", - заявил он. Шутками вроде подмены контента на этот раз дело не ограничится.  

Кроме того, Крайнов признал, что Aviasales не смогла привлечь инвестиции для развития бизнеса, и руководство компании не видит такой возможности в ближайшей перспективе.

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