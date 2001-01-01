28.03.17 Cstore растет в онлайне без интернет-магазина

По итогам 2016 года доля онлайн-продаж в Cstore (монобрендовая сеть Apple Premium Reseller, один из проектов "Связного") выросла с 9 % до 12% несмотря на отсутствие собственного интернет-магазина. В целом продажи в сети Cstore за прошлый год увеличились на 56% и достигли 4,4 млрд рублей.

Драйверами роста в компании называют популярность дополнительных сервисов и кредитных продуктов, лояльность клиентов и высокий интерес к iPhone. Пока собственного интернет-магазина у Cstore нет, покупатели оформляют заказы через онлайн-витрину Apple на сайте "Связного" или бронируют товар в салоне Cstore, а забирают позже в одном из магазинов.

Помимо собственно продаж техники Apple, в Cstore в 2016 году популярностью у покупателей пользовались страховые продукты. Их продажи выросли на 174%. В среднем, страховку покупали к каждому третьему электронному гаджету iPhone, iPad, MacBook или iMac, купленному в Cstore. Для сравнения, в 2015 году страховка приобреталась только для одного из пяти устройств.

По итогам 2016 года рост продаж iPhone составил 58% по сравнению с 2015 годом. Выручка от этих гаджетов увеличилась на 64% год к году. Более заметный рост в денежном выражении объясняется тем, что в сети Cstore чаще, чем в "Связном", продавались более дорогие модели iPhone. Средняя цена купленного в Cstore iPhone на 21% выше и составляет 46 100 рублей.

Продажи iMac и MacBook в 2016 году в Cstore выросли на 36% в количественном и на 53% в денежном выражении несмотря на общий спад продаж на рынке персональных компьютеров. Планшеты стали продаваться меньше на 10%, если считать в штуках, но в рублях их продажи выросли на 22%. По оценкам "Связного", рынок планшетов в 2016 году упал на 25% в штуках и на 23% в рублях.

Генеральный директор ритейлера Евгений Давыдович назвал монобрендовую сеть Cstore одним из самых успешных проектов "Связного". Он отметил его высокую сложность с точки зрения удовлетворения потребностей покупателей. "Поклонники Apple более требовательны и к экспертизе сотрудников, и к ассортименту, и к обслуживанию," – сказал Давыдович.

По его словам, в 2016 году в компании проводилось постоянное обучение сотрудников магазинов в соответствии со стандартами производителя. Это позволило достичь значения показателя NPS в 96%. NPS (Net Promoter Score) – это индекс готовности покупателей рекомендовать товар, услугу или магазин. Давыдович считает этот показатель не менее важным результатом, чем собственно продажи. "Продажи – это то, что есть сейчас, а лояльность клиентов является стратегическим ресурсом, который позволит Cstore и в дальнейшем оставаться эффективным и ярким проектом," – пояснил топ-менеджер.

По состоянию на конец 2016 года в сеть Cstore входило 32 магазина в 20 российских городах. Какова будет судьба компании в случае объединения "Евросети" и "Связного", пока неизвестно.