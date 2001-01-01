Cstore растет в онлайне без интернет-магазина - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
28.03.17 

Cstore растет в онлайне без интернет-магазина

Cstore растет в онлайне без интернет-магазина

По итогам 2016 года доля онлайн-продаж в Cstore (монобрендовая сеть Apple Premium Reseller, один из проектов "Связного") выросла с 9 % до 12% несмотря на отсутствие собственного интернет-магазина. В целом продажи в сети Cstore за прошлый год увеличились на 56% и достигли 4,4 млрд рублей.

Драйверами роста в компании называют популярность дополнительных сервисов и кредитных продуктов, лояльность клиентов и высокий интерес к iPhone. Пока собственного интернет-магазина у Cstore нет, покупатели оформляют заказы через онлайн-витрину Apple на сайте "Связного" или бронируют товар в салоне Cstore, а забирают позже в одном из магазинов.

Помимо собственно продаж техники Apple, в Cstore в 2016 году популярностью у покупателей пользовались страховые продукты. Их продажи выросли на 174%. В среднем, страховку покупали к каждому третьему электронному гаджету iPhone, iPad, MacBook или iMac, купленному в Cstore. Для сравнения, в 2015 году страховка приобреталась только для одного из пяти устройств.

По итогам 2016 года рост продаж iPhone составил 58% по сравнению с 2015 годом. Выручка от этих гаджетов увеличилась на 64% год к году. Более заметный рост в денежном выражении объясняется тем, что в сети Cstore чаще, чем в "Связном", продавались более дорогие модели iPhone. Средняя цена купленного в Cstore iPhone на 21% выше и составляет 46 100 рублей.

Продажи iMac и MacBook в 2016 году в Cstore выросли на 36% в количественном и на 53% в денежном выражении несмотря на общий спад продаж на рынке персональных компьютеров. Планшеты стали продаваться меньше на 10%, если считать в штуках, но в рублях их продажи выросли на 22%. По оценкам "Связного", рынок планшетов в 2016 году упал на 25% в штуках и на 23% в рублях.

Генеральный директор ритейлера Евгений Давыдович назвал монобрендовую сеть Cstore одним из самых успешных проектов "Связного". Он отметил его высокую сложность с точки зрения удовлетворения потребностей покупателей. "Поклонники Apple более требовательны и к экспертизе сотрудников, и к ассортименту, и к обслуживанию," – сказал Давыдович.

По его словам, в 2016 году в компании проводилось постоянное обучение сотрудников магазинов в соответствии со стандартами производителя. Это позволило достичь значения показателя NPS в 96%. NPS (Net Promoter Score) – это индекс готовности покупателей рекомендовать товар, услугу или магазин. Давыдович считает этот показатель не менее важным результатом, чем собственно продажи. "Продажи – это то, что есть сейчас, а лояльность клиентов является стратегическим ресурсом, который позволит Cstore и в дальнейшем оставаться эффективным и ярким проектом," – пояснил топ-менеджер.

По состоянию на конец 2016 года в сеть Cstore входило 32 магазина в 20 российских городах. Какова будет судьба компании в случае объединения "Евросети" и "Связного", пока неизвестно.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Aviasales собирает силы для битвы с Momondo
OZON растет за счет продажи продуктов
Заказы из китайских магазинов будут прилетать три раза в неделю
"Яндекс" ожидает угрозу с востока
"М.Видео" продолжает расти за счет онлайна
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
28.03  Aviasales собирает силы для битвы с Momondo
28.03  OZON растет за счет продажи продуктов
28.03  Cstore растет в онлайне без интернет-магазина
27.03  AliExpress поможет продавать в прямом эфире
27.03  Сбербанк попробует взыскать долг "Юлмарта" с акционеров
27.03  Можно ли уводить чужой целевой трафик?
24.03  Заказы из китайских магазинов будут прилетать три раза в неделю

Форум
09:23 21.03 qualified  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (136)
13:10 20.03 activity  Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара (13)
02:41 19.03 krutik  Когда же, наконец, закончится кризис? (135)
11:35 18.03 Anton Shishkin  Экономика на подъёме и процветает, а денег нет, это как? (25)
19:56 21.02 qualified  Будет ли массовое закрытие магазинов в июле в связи с внедрением онлай касс? (4)
19:27 07.02 alive  Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля? (42)
01:08 27.01 qualified  Запретить АлиЭкпресс ?? (15)
11:27 26.01 qualified  Проблемы с безналом (27)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)

Статьи и аналитика
27.03  "Острая подача" - выпуск 4
15.03  Реальный e-commerce. Советы новичкам
09.03  Дополненная реальность в бизнесе. С чего начать и для чего она нужна?
07.03  "Острая подача" - выпуск 3
03.03  Почему пользователь выбирает самовывоз? (2)
01.03  Правила успешной распродажи от KupiVip
22.02  "Острая подача" - выпуск 2
21.02  Интернет-рынок вейпинга накроется законом?
16.02  Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года
14.02  "Острая подача" - видеоблог Ивана Кургузова (2)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.