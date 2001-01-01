27.03.17 Можно ли уводить чужой целевой трафик?

Компания "Додо Пицца" подала иск против Delivery Club за использование ее бренда для получения целевого трафика. Несмотря на неоднократные просьбы прекратить привлечение чужих клиентов на свою площадку, Delivery Club продолжал использовать торговую марку "Додо Пицца" в поисковой выдаче и контекстной рекламе.

О подаче иска и причинах, которые повлияли на принятие такого решения, сообщил на своей странице в соцсети основатель и руководитель компании "Додо пицца" Федор Овчинников. Он также привел ссылку на иск.

Овчинников опубликовал скриншот, из которого видно, что поисковый запрос "додо пицца москва" в качестве первого результата выдает рекламу Delivery Club.

До 1 марта "Додо Пицца" апеллировала к партнерским отношениям и договору, по которому партнеры-франчайзи не могут передавать право на использование торговой марки третьим лицам. Как пишет Овчинников, переговоры не помогли, и это стало одной из причин для прекращения сотрудничества с Delivery Club.

С 1 марта 2017 года все договоры между Delivery Club и франчайзи "Додо Пицца" были официально расторгнуты. Но Delivery Club продолжил использовать брендовый трафик "Додо Пицца" в своих поисковых запросах.