24.03.17 Как снизить цену за конверсию и увеличить ROI

Социальная сеть Facebook запустила рекламный формат объявлений Collection. Он позволяет интернет-магазинам продвигать товар среди пользователей. Первыми новый инструмент протестировали Adidas, Tommy Hilfiger и Michael Kors.

"Люди смотрят больше видеороликов на мобильных устройствах, а покупатели хотят видеть продукты по-своему. Маркетологам нужны более эффективные способы визуального стимулирования покупателей мобильных устройств, поэтому мы представляем Collection - новый формат рекламы на Facebook", - говорится в официальном сообщении компании. По данным Facebook, 75% потребителей утверждают, что просмотр видео в социальных сетях влияет на их решения о покупке.

Объявления публикуются в лентах пользователей в виде изображения или видео, при нажатии на которое открывается промостраница четырёх продуктов бренда.

Рекламодатели могут выбрать товары для объявлений самостоятельно. Также есть возможность доверить это самой соцсети, которая отбирает наиболее популярные предложения на сайте продавца.

При нажатии на промоизображение человек будет перенаправлен на каталог внутри Facebook, где сможет просмотреть до 50 различных товаров бренда. Выбрав товар, пользователь попадёт на сайт продавца для оформления покупки.

Специалист по маркетингу Adidas Ребекка Уоттс заявила, что использование новшества позволило уменьшить цену за конверсию (Cost Per Conversion) в 1,8 раза.

"Результаты превзошли ожидания, ROI вырос более чем на 200%", - сообщила главный бренд-менеджер в Tommy Hilfiger Эйвери Бейкер.

По словам руководителя отдела таргетированной рекламы ArrowMedia (Kokoc Group) Эдуарда Новикова, Facebook придерживается стратегии сохранения трафика, и запуск Collection это подтверждает.

"Новый формат является эволюцией запущенных год назад полноэкранных объявлений Canvas и аналогичного сервиса для паблишеров Instant Articles. Все эти инструменты призваны удержать пользователей на Facebook от перехода на сторонние площадки: СМИ и интернет-магазины. Основной плюс для рекламодателей – сокращение пути пользователя до покупки. Из объявления Collection человек переходит на "витрину" в Facebook и по клику на интересующий товар сразу попадает на его страницу на сайте магазина. Таким образом, пользователь совершает выбор еще в соцсети, а в магазин попадает уже готовый к покупке, поэтому, несомненно, конверсия формата выше классических объявлений в Facebook", - прокомментировал Oborot.ru Новиков.

Он отметил, что инструмент интересен в первую очередь для сегмента FMCG с невысоким средним чеком, например, магазинам косметики или одежды. "Зачастую люди приобретают подобные товары спонтанно, быстро принимая решение потратить одну-две тысячи рублей. И новый рекламный формат позволит мотивировать этих пользователей", - сообщил Oborot.ru Новиков.

Соцсеть тестирует для Collection и ранее запущенного формата Canvas новую метрику - исходящие клики. У рекламодателей появится возможность получить статистику по переходам на их сайты, в том числе по числу кликов на промостранице.

После того, как мобильная реклама начала генерировать основной доход Facebook, соцсеть уделяет ей все больше внимания. В начале 2016 года компания запустила новый формат – Саnvas (Холст). В новостной ленте объявления этого формата выглядят как обычная реклама. Однако по клику происходит мгновенная загрузка полноэкранной версии.