24.03.17 Amazon отложил выход на рынок Южной Азии

Интернет-гигант Amazon притормозил свой широко разрекламированный выход на рынок Южной Азии. Компания планировала запустить сервис электронной коммерции в Сингапуре в первой четверти нынешнего года. Однако, как сообщает TechCrunch, программа приостановлена до более позднего периода 2017 года.

Известно, что страна первоначальной экспансии не изменилась: Amazon нацелился на Сингапур, поскольку именно в этой стране есть многие базовые элементы, необходимые для развития предприятия электронной коммерции. В их числе большое количество пользователей банковских карт, высокое проникновение Интернета, достаточно развитые логистические структуры и сети доставки, а также достаточно устоявшаяся бизнес-среда. Однако, похоже, подготовительные мероприятия, необходимые для старта нового бизнеса, потребовали больше времени, чем планировалось изначально.

Также Amazon собирается запустить локальный бизнес в Австралии. Для этого компания увеличила штат своего офиса в Сиднее на 100 единиц.

Выход Amazon на рынок Южной Азии повлечет за собой новый виток конкурентной борьбы с Alibaba. Китайский интернет-гигант в прошлом году приобрел за $1 млрд мажоритарную долю в региональной компании электронной коммерции Lazada – детище инкубатора RocketInternet. Lazada расширялась с перспективой выхода на онлайн-рынок продуктов питания, для чего был приобретен сингапурский сервис доставки Redmart.

По мнению аналитиков TechCrunch, Amazon собирается развивать, помимо прочего, направление доставки продуктов питания. Американский интернет-гигант торговался за сингапурский онлайн-гипермаркет Redmart, но его ставка оказалась недостаточно высокой.

Южная Азия – лакомый кусок для компаний электронной коммерции. В регионе уже сейчас насчитывается свыше 600 млн потребителей, подключенных к Интернету, и это число будет расти за счет увеличения количества жителей, относящихся к среднему классу. По прогнозам Google, объем рынка электронной коммерции в Южной Азии вырастет к 2025 году до $88 млрд. При этом ежегодный рост рынка составит в среднем 32%.