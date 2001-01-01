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24.03.17 

Куда обратиться интернет-магазину для SEO-продвижения

Куда обратиться интернет-магазину для SEO-продвижения

RUWARD и РАЭК опубликовали новую версию ежегодного рейтинга SEO-компаний. Согласно нему, наиболее подходящими подрядчиками для продвижения интернет-магазинов являются webit, i-Media и ADLABS.

ТОП-10 в направлении "Электронная коммерция" выглядит следующим образом:

В общем рейтинге SEO-подрядчиков без учета конкретной сферы бизнеса на первом месте разместилось агентство Ingate. Вторая позиция у Kokoc, а на третьей строчке iConGroup.

Следует отметить, что состав верхушки рейтинга принципиально не меняется уже несколько лет.

Напомним, что недавно был опубликован аналогичный рейтинг разработчиков мобильных приложений. 

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