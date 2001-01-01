16.03.17 У кого интернет-магазину заказать приложение

Проект RUWARD при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) объявил результаты четвертого ежегодного Рейтинга разработчиков мобильных приложений. В него вошли компании, специализирующиеся на проектировании, дизайне и разработке мобильных приложений на заказ.

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной с прошлого года – REDMADROBOT, Touch Instinct и e-Legion. Четвертое, пятое и шестое места заняли соответственно AGIMA, Isobar Russia и King Bird Studio.

Отдельно был составлен рейтинг лучших агентств, специализирующихся на разработке мобильных приложений для электронной коммерции. Разработчики рейтинга рекомендуют представителям ecommerce приглядеться при поиске подрядчика для разработки мобильного приложения к агентствам из трех основных списков: последнего Единого Рейтинга Рувард, закрытого Агентского Клуба Рувард и общего Каталога агентств.

Рейтинг агентств для электронной коммерции возглавили King Bird Studio, Аіlove и Surf. Занявшая первое место компания King Bird Studio разработала приложения для автомобильного портала Ferio, ритейлера "Спортмастер", интернет-магазина детских товаров "Дочки-Сыночки", а также игровой студии JACK ROVER.

Рейтинг участников Закрытого Клуба Ruward среди агентств, специализирующихся на разработке мобильных приложений и работающих по направлению "электронная коммерция", возглавили Kodix, Air Production и "Факт".

В рамках исследования представлен и рейтинг агентств, которые пока не входят в свежие единые рейтинги Ruward, но могут быть достойными кандидатами на реализацию бизнес-задач в digital-среде для ecommerce. Лидерами здесь стали IDF СOMPANY, Anvics и "Дело в Софте".

Проект RUWARD был запущен в декабре 2012 года. Он выпускает ряд аналитических и рейтинговых продуктов для российского рынка интерактивных коммуникаций. В базе проекта агрегированы данные по 55 различным отраслевым топам и более чем по 1 700 компаниям – игрокам агентского digital-рынка. Для представителей рынка Ruward служит точкой входа/участия в различных топах, а для клиентов – единой площадкой для выбора потенциального подрядчика.