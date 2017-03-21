23.03.17 Instagram добавит продающую кнопку

Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Instagram Shopping. Она позволит онлайн-продавцам предоставлять больше информации о товарах и легче находить заинтересованных покупателей.

Тестирование Instagram Shopping началось в ноябре прошлого года. В нем приняли участие 20 брендов. Со следующей недели функция станет доступна всем компаниям, продающим в соцсети одежду, ювелирные украшения и косметику.

В каждой публикации любого продавца, использующего опцию Instagram Shopping, в левом нижнем углу фотографии появится специальная иконка, при нажатии на которую всплывет окно с наименованиями нескольких товаров и их ценниками. Если пользователь выберет один из них для более подробного просмотра, он откроет страничку товара непосредственно на сайте продавца.

Такие кнопки сможет создавать в своих постах любой ритейлер, у которого есть приложения для платформы iOS. Напомним, возможность продавать прямо из такого приложения Instagram запустил в ноябре прошлого года. Если у продавца есть свой каталог товаров, связанный с его аккаунтом в соцсети, при нажатии на кнопку развернется весь список товаров, родственных показанному на картинке.

В Instagram обещают в скором времени запустить метрики, которые позволят ритейлерам оценивать количество пользователей, воспользовавшихся опцией для просмотра различных товаров или кнопкой "Купить сейчас". Аналитика позволит продавцам лучше узнать свою аудиторию и создавать больше релевантного контента.

Тестирование Instagram Shopping показало, что опция может быть весьма эффективной для интернет-продавцов. К примеру, 33% пользователей, нажавших кнопку на постах торгующей женской одеждой компании Lulus, впоследствии посетили ее сайт.

"Развитие естественного и аутентичного опыта покупок на платформе привело к образованию группы потребителей с запросами нового уровня, - прокомментировал вице-президент Lulus Ноэль Садлер. – А нам это дало возможность привлекать еще больше заинтересованных покупателей".