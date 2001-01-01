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22.03.17 

"М.Видео" продолжает расти за счет онлайна

"М.Видео" продолжает расти за счет онлайна

Чистая прибыль ритейлера "М.Видео" увеличилась по итогам 2016 года на 22% до 5,5 млрд рублей. Об этом говорится в официальном финансовом отчете компании.

Интернет-продажи в прошлом году показали рост на 26,6% до 25,9 млрд рублей, включая НДС. Годом ранее этот показатель составлял 20,4 млрд рублей (с НДС). Общие продажи "М.Видео" за тот же промежуток времени выросли на 13,3% до 216,2 млрд рублей (включая НДС) в сравнении с 2015 годом. 

Президент компании Александр Тынкован сообщил, что "М.Видео" показывает стабильный рост продаж как в розничной сети, так и онлайн. "Глобальный тренд, в рамках которого стираются границы между онлайн и оффлайн продажами, влияет и на российский рынок. Более 50% потребителей начинают свой выбор в интернете, но только 7% покупателей домашней электроники и техники в России совершают весь процесс выбора и оплаты исключительно онлайн, другие предпочитают лично тестировать технику или забирать покупку в магазине", - заявил он.

По словам главного исполнительного директора "М.Видео" Энрике Фернандеса, несмотря на укрепление рубля, потребители при принятии решения о покупке ориентируются на цену и уделяют большое внимание поиску максимально выгодного предложения.

Показатель EBITDA "М.Видео" в 2016 году составил 10,3 млрд рублей в сравнении с 8,8 млрд рублей в 2015 году. Рентабельность по EBITDA в 2016 году выросла до 5,65% в сравнении с 5,46% годом ранее.

Чистая прибыль "М.Видео" по стандартам МСФО в 2016 году продемонстрировала рост на 22% до 5,5 млрд рублей с 4,5 млрд рублей в 2015 году. Валовая прибыль "М.Видео" в 2016 году увеличилась до 42,9 млрд рублей с 38,9 млрд рублей, показав рост на 10,3%. Валовая рентабельность в 2016 году составила 23,4% (24,1% в 2015 году).

Напомним, что за успехи на ниве онлайн-торговли ритейлер "М.Видео" получил главную профессиональную награду для интернет-магазинов - Гран-При российской ecommerce-премии "Большой Оборот - 2016".

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