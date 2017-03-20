20.03.17 "Яндекс.Деньги" расплатятся за ошибки онлайн-продавцов

Сегодня "Яндекс.Деньги" запускают тестирование арбитражного сервиса по выплате покупателям компенсаций из-за ошибок интернет-магазинов. Как сообщают "Ведомости", тестирование продлится до 20 мая, затем будет принято решение о дальнейшем развитии сервиса.

В "Яндекс.Деньгах" считают, что гарантия возврата денег будет стимулировать покупателей на предоплату товаров. Предполагается, что это приведет к увеличению доли платежей с кошелька в интернет-магазинах.

По словам представителя "Яндекс.Денег" Евгении Арнаутовой, во время действия пилотного проекта защита покупателя автоматически распространится на все магазины-юрлица, принимающие платежи с кошельков сервиса. Таковых сейчас насчитывается 75 тысяч.

Для урегулирования ситуации "Яндекс.Деньги" будут привлекать самих продавцов. Если магазин признает ошибку, то сам компенсирует расходы. С онлайн-магазинами, которые будут систематически отказывать в выплате компенсации в ответ на обоснованные претензии покупателя, "Яндекс.Деньги" будут прекращать сотрудничество.

Защита интернет-покупателя будет распространяться на все физические товары. Цифровые товары и услуги, покупки с рук и переводы между пользователями проект покрывать не будет.

По данным агентства MARC за 2016 год, платежи из кошельков "Яндекс.Денег" принимают 56% сайтов Рунета с возможностью онлайн-оплаты.