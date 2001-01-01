20.03.17 Спорный документ внесен в Госдуму

Подготовленный Роспотребнадзором проект федерального закона, регулирующий деятельность интернет-агрегаторов, вынесен на рассмотрение Государственной Думы. За истекшие полторы недели документ не претерпел существенных изменений и содержит все те же спорные моменты, которые не устраивают участников рынка.

Напоминаем, что законопроект определяет понятие "агрегатор товаров (услуг)" в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре (услуге). Под агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продаже товаров (возмездному оказанию услуг).

На такие ресурсы-посредники предлагается возложить обязанность по доведению необходимой информации до потребителя и ответственность за реальный ущерб в пределах суммы предварительной оплаты товара (услуги), обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации, на основании которой был заключён договор с потребителем.

При этом право потребителя на получение возврата денежных средств возникает вне зависимости от потребления товара или услуги только на основании обращения. Таким образом, потребители фактически будут иметь возможность получить возмещение убытков дважды – с продавца и агрегатора.

Такое положение вещей вызывает несогласие у представителей отрасли. Российская ассоциация электронных коммуникаций подняла вопрос о необходимости направить законопроект на доработку. В свою очередь, в Роспотребнадзоре допустили такую возможность и отметили, что документ может быть дополнительно проработан ко второму чтению с учетом мнения заинтересованных сторон.