17.03.17 Amazon учит дронов приземляться

Amazon продолжает развивать технологии доставки онлайн-заказов по воздуху при помощи дронов. Компания получила два патента, которые позволят сконструировать беспилотники, способные приземляться с хрупкими посылками на любую, в том числе и неровную поверхность.

Как сообщают в компании, идея предусматривает изменяемый посадочный блок, который может быть вытянутым или, наоборот, сжатым. Дистанционно управляемое устройство позволит вычислять расстояние от дрона до земли. Сенсоры на посадочных плечах – неколесных шасси – будут определять момент контакта с поверхностью и автоматически изменять свою длину, что позволит автомату приземляться горизонтально.

Эта технология позволит сажать дроны-доставщики практически в любом месте. Беспилотник сможет приземлиться ровно даже на наклонной плоскости.

Посадочный механизм может также быть оснащен "колющим шипом", который при необходимости воткнется в поверхность посадки для большей устойчивости летательного аппарата. Или же вместо механического якоря у дрона может быть магнитный, позволяющий фиксировать свое положение на металлической поверхности.

В Amazon считают, что сам дрон должен быть сделан из легких материалов – алюминия или пластмасс, а тело машины должно иметь возможность вращения для сохранения правильного положения в пространстве, например, при ветре.

Во втором патенте описано строение "умного" пропеллера, который позволит снизить сопротивление воздуха во время полета. Особую роль в разработке сыграют крылья на лопастях, которые будут реагировать на окружающую среду.

Отметим, что в получении этих патентов Amazon было отказано в 2015 году, однако сейчас они были утверждены. Компания агрессивно собирает ноу-хау, связанные с воздушной доставкой. К числу уникальных патентов Amazon можно отнести летающие склады-дирижабли и управляемые парашюты для сброса грузов с дронов.