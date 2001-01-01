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16.02.17 

Онлайн-заказы спустят на парашюте?

Онлайн-заказы спустят на парашюте?

Безумные патенты Amazon, связанные с внедрением доставки товаров беспилотниками, продолжаются. Не так давно интернет-гигант решил подвесить в небе США складские дирижабли, а теперь на головы потребителей планируется обрушить парашютный десант заказов. Там, где нет места для посадки дрона, умная машина просто скинет посылку, а парашют притормозит падение и не допустит повреждения товара.

Но и это еще не все. Обычный парашют может отнести ветром в сторону на большое расстояние, он может зацепиться за антенну или другие выступающие части дома, да и просто за дерево. Лезть за доставкой на крышу покупателям вряд ли понравится. И вот тут вступает действительно инновационное решение, предложенное в патенте. Дрон станет мониторить спуск груза и при необходимости корректировать траекторию направленными в специальные клапаны парашюта потоками сжатого воздуха.

Большое внимание в патенте уделяется вопросу, как добиться того, чтобы парашют двигался не по той же траектории, что сам беспилотник. "Система доставки отправлений может быть реализована для того, чтобы поступательно перемещать груз в тот момент, когда беспилотник продолжает автономное движение, - объясняется в патенте. – Система может прикладывать силу к пакету различными способами: пневматическим приводом, электромагнитами, пружинами. Это обеспечит парашюту вертикальную посадку".

Получение этого патента призвано помочь Amazon решить проблему с посадочными местами для дронов. В тестировании доставки онлайн-заказов беспилотниками в Великобритании участвуют всего лишь два клиента компании, у которых нашлось место на лужайках перед домом.

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