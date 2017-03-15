15.03.17 Соцсеть "ВКонтакте" показала охват аудитории

Соцсеть "ВКонтакте" начала показывать количество просмотров записей. Счетчик поможет интернет-магазинам понять, какую аудиторию охватила та или иная публикация.

Статистика просмотров появилась в новой версии приложений для iOS и Android, а также в десктопной и веб-версиях сервиса.

Комментируя нововведение, руководитель веб-разработки "ВКонтакте" Вадим Дорохов отметил, что теперь у пользователей наконец-то появилась возможность отслеживать, насколько интересен их контент аудитории. И если раньше сделать это можно было лишь по количеству отметок "нравится", комментариев или репостов, то теперь есть еще один и более точный параметр.

Количество просмотров также может послужить хорошим инструментом для сбора обратной связи от аудитории, т.к. указывает самые востребованные типы контента.

Стоит отметить, что это далеко не первое нововведение "ВКонтакте" за последнее время. В конце февраля социальная сеть запустила приложение "Статус заказов" для групп интернет-магазинов. Как сообщили Oborot.ru в компании, сервис поможет онлайн-продавцам моментально оповещать клиентов о состоянии заказов непосредственно в VK.