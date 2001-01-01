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Читайте также | Ваш комментарий
28.02.17 

Статус заказа можно отправить клиенту в соцсеть

Статус заказа можно отправить клиенту в соцсеть

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение "Статус заказов" для групп интернет-магазинов. Как сообщили Oborot.ru в компании, сервис оповещения клиентов можно интегрировать с CRM-системами InSales, Retail CRM и 1C Битрикс.

"Функция "Статус заказов" поможет интернет-магазинам моментально оповещать клиентов о состоянии заказов непосредственно в VK", - прокомментировали Oborot.ru в пресс-службе соцсети. Представитель "ВКонтакте" отметил, что сервис уже подключил интернет-магазин Bat Norton из Санкт-Петербурга.

Если интегрировать "Статус заказов" и CRM-систему онлайн-магазина, приложение автоматически загрузит все доступные статусы, для которых можно настроить шаблоны ответов. Уведомление для каждого клиента можно персонализировать, добавив имя клиента, номер заказа, адрес и сроки доставки. При изменении статуса заказа в CRM покупатель практически моментально узнает, прошла ли оплата, или когда будет доставлен товар.

Также у интернет-магазинов появилась возможность предложить клиентам подписаться на уведомления о статусе заказа через личные сообщения "ВКонтакте" прямо на странице оформления или подтверждения заказа.

В шаблон статуса заказа также теперь можно добавить предложение получать рассылку специальных предложений или информацию о распродажах. Таким образом, уведомления будут использоваться как дополнительный маркетинговый канал для повышения повторных продаж. Пользователи читают личные сообщения намного чаще, чем почтовые рассылки, а использовать этот канал гораздо дешевле, чем SMS.

Вчера мы сообщали, что компании, продающие услуги онлайн, скоро смогут получить прямой выход на аудиторию "ВКонтакте". В мобильной версии соцсети появится пункт "Сервисы", в котором будут собраны различные услуги.

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