14.03.17 "Метрика" отследит незавершенный путь покупателя

"Яндекс.Метрика" научилась отслеживать путь пользователей, которые так и не добрались до покупки. Теперь для этого не нужно будет создавать несколько целей.

В официальном блоге "Метрики" сказано, что теперь сервис может создавать сегменты аудитории по шагам составной цели. Это позволит отследить путь пользователя, который сделал несколько шагов до покупки (например, добавил товар в корзину и выбрал способ доставки), но не завершил ее.

В интерфейсе это выглядит так:

Условие "стал последним" помогает отсортировать информацию о тех пользователях, которые уже сделали определенные шаги, а потом "застряли".

Через условие "был выполнен" можно создавать сегмент со всеми визитами, где сделан какой-либо шаг: и те, в которых он оказался последним, и те, в которых посетители продвинулись дальше по воронке.

Работает новая сегментация и в Вебвизоре.

Ранее в "Яндекс.Метрике" появился показатель Rolling Retention, который сообщает о потере пользовательского интереса к приложению. Благодаря ему в интернет-магазинах смогут контролировать, когда в онлайн-канале будет происходить прогнозируемый отток покупателей.