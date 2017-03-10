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14.03.17 

ФАС обсудит НДС для иностранных продавцов с участниками рынка

ФАС обсудит НДС для иностранных продавцов с участниками рынка

Законопроект о взимании НДС с иностранных интернет-магазинов в течение ближайших двух месяцев пройдет процедуру согласования с заинтересованными сторонами. 

"Уже есть текст законопроекта на этот счет, но мы его сейчас обсуждаем в рамках рабочей группы, которая существует в ФАС, вместе с нашими коллегами из ФНС, Минфина и участниками рынка", - рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

По словам чиновника, этот вопрос рассматривается наряду с предложениями по совершенствованию механизма взимания таможенных платежей.

"Мы уже в хорошей степени готовности, думаю, что в течение месяца-двух будем обсуждать с более широкой аудиторией.. с ведомствами, с общественностью", - заявил Голомолзин.

На сегодняшний день все посылки с товарными вложениями из-за рубежа декларируются как товары для личного пользования и не облагаются налогами и таможенными пошлинами, если их стоимость не превышает 1000 евро или 31 кг веса в месяц на человека. В эти рамки попадает подавляющее большинство всех посылок.

По оценкам "Опоры России", отсутствие фискальной нагрузки приводит к росту и развитию кросбордера в ущерб отечественным ритейлерам. В этой организации утверждают, что в 2016 году на покупки в зарубежных интернет-магазинах пришлось порядка 35% всех интернет-заказов, сделанных россиянами. Это примерно в 15 раз больше, чем в 2010 году.

Выровнять условия для российских ритейлеров и производителей по отношению к иностранным призывают и другие учасники рынка. В Ассоциации компаний интернет-торговли даже подсчитали, что введение НДС для товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах, позволит государству за три года привлечь в бюджет примерно 300 млрд рублей.

Со своей стороны, противники введения налога утверждают, что пострадавшими в этой ситуации могут оказаться конечные потребители, поскольку дополнительную наценку придется покрывать им. Кроме того, противники НДС заявляют, что российский рынок перестанет быть интересным для большинства иностранных интернет-компаний, что затронет логистических операторов, окажет влияние на стоимость доставки и негативно скажется на развитии отрасли в целом.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о взимании НДС и таможенных пошлин с покупок в зарубежных интернет-магазинах.

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