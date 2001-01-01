13.03.17 Без инвесторов за Amazon не угнаться

Ведущий индийский интернет-ритейлер Flipkart столкнулся с потребностью в дополнительных инвестициях.

Несмотря на то, что в период прошлогодних распродаж (в Индии они проводятся с сентября по ноябрь) компании удалось не отстать от своего главного конкурента на рынке страны интернет-гиганта Amazon, для удержания позиций и дальнейшего развития понадобились новые финансовые вливания.

Flipkart тратит миллионы долларов ежемесячно на промоакции. Один факт того, что компании удалось не уступить Amazon с ее золотыми слитками, уже говорит о многом. Однако индийский рынок - слишком лакомый кусок, на который нацелился и другой гигант интернет-торговли - Alibaba Group, поддержавший внутреннего игрока Paytm E-commerce Pvt.

Flipkart необходимо убедить потенциальных инвесторов в том, что компания способна приносить доход. В прошлом году интернет-предприятия Индии охватил кризис. Многие стартапы вынуждены были закрыться из-за недостатка средств, в то время как иностранный капитал не спешил инвестировать в непроверенные предприятия. Был даже составлен черный список умирающих стартапов.

Flipkart в этот список не попал, поэтому шансы получить финансовые вливания у компании есть. Из анонимного источника стало известно, что переговоры ведутся с Microsoft, eBay и конкурентом Alibaba Group китайским холдингом Tencent. Речь идет о сумме $1,2-$1,5 млрд. В самих компаниях эту информацию никак не комментируют.

В то же время очередной раунд инвестиций приведет к снижению оценочной стоимости Flipkart. Если в 2015 году компания оценивалась в $15,5 млрд, то теперь эта сумма снизится примерно до $10 млрд.

В 2014 году созданный российским предпринимателем Юрием Мильнером фонд ST Global вместе с тремя другими фондами инвестировал в интернет-магазин Flipkart $210 млн.