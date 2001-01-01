13.03.17 WhatsApp уведомит клиента о доставке

Сервис обмена сообщениями WhatsApp тестирует новые чаты, которые позволят бизнесу напрямую общаться с аудиторией. Функция может быть использована онлайн-продавцами для, например, рассылки уведомлений о доставке, комплектности заказа и т.д. Предполагается, что WhatsApp откроет для бизнеса свой API.

Изначально WhatsApp задумывался как мессенджер для общения с друзьями с недорогой подпиской (1 доллар в год), а о b2b-составляющей речи не шло. После того, как Facebook купил мессенджер за огромные 19 млрд долларов, сервис стал бесплатным и три года работал фактически без бизнес-модели. Сейчас, очевидно, в компании задумались над его монетизацией.

Внедрять бизнес-чаты WhatsApp будет осторожно, чтобы не допустить потока спама в сообщениях. В ближайшее время мессенджер планирует провести опрос пользователей, чтобы узнать их мнения о бизнес-чатах, а также о том, приходил ли к ним спам.

На ранних этапах тестированием сервиса будут заниматься компании из стартап-акселератора Y Combinator.

Стоит отметить, что официальные представители WhatsApp появление бизнес-чатов не комментируют. Президент Y Combinator Сэм Альтман также не подтвердил старт проекта, хотя и отметил, что многие компании предлагают акселератору сотрудничество.

Напомним, что мессенджер WhatsApp принадлежит Facebook. Его аудитория превышает 1 млрд пользователей.

В минувшем феврале генеральный директор другого мессенджера - Viber - заявил о планах развивать компанию в направлении ecommerce. Предполагается, что Viber станет платформой для электронной коммерции и других услуг.