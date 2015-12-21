06.02.17 Viber станет ecommerce-платформой

Новый генеральный директор мессенджера Viber француз Джамел Агауа заявил о планах развивать компанию в направлении ecommerce.

"Я представляю Viber как платформу для электронной коммерции и других услуг", – поделился Агауа своими мыслями о будущем мессенджера. Для достижения этой цели Viber может задействовать, например, интеграцию видео и другие специфические функции.

Агауа назвал странным прежнее отсутствие активности Viber в направлении электронной коммерции. "Я говорю "странно", поскольку его владелец Rakuten, известный как "японский Amazon", расширяет свое присутствие в США и за их пределами через покупку компаний вроде Ebates, покупает доли в стартапах вроде Pinterest и делает большие движения в цифровом контенте с Kobo и др", - прокомментировал новый гендиректор.

Мессенджер Viber уже сейчас является площадкой для ведения бизнеса, т.к. в нём можно найти множество потенциальных клиентов. Так, украинская платежная система WayForPay недавно запустила сервис Up.Assistance, который работает только через Viber. Он позволяет покупать билеты (на поезд, в театр и т.д.) или заказывать доставку еды. Также летом в Одессе был запущен туристический сервис Pockettour, который все отношения с клиентом (начиная с выбора тура и заканчивая его оплатой) строит через Viber.

Общая аудитория мессенджера, по информации самого Viber, достигает 800 млн человек.