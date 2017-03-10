13.03.17 Интернет-рынок цифровой техники вырос на 10,3%

По итогам 2016 года сегмент цифровой техники на российском онлайн-рынке увеличился на 10,3% и составил 83,9 млрд рублей. 45% этой суммы пришлось на Москву и область, утверждается в исследовании РБК "Российский рынок интернет-торговли цифровой техникой 2016".

Эксперты объясняют такое распределение, во-первых, относительно высокой платежеспособностью жителей столичного региона, во-вторых, экономией времени на совершение покупок, которая играет не последнюю роль для жителей мегаполиса.

Северная столица располагается на третьем месте с показателем 10%. Прочие города-миллионеры занимают 14% рынка интернет-торговли цифровой техникой, тогда как на остальные географические зоны приходится 31%.

Для сравнения аналитики приводят срез покупателей из России, приобретающих цифровую технику на китайском ресурсе AliExpress.

В целом, оборот рынка российской ecommerce за 2016 год составил 944 млрд рублей. По оценкам аналитиков, это составляет 2,2% от всей розницы.

Четыре пятых интернет-пользователей уже освоили для себя онлайн-шоппинг и совершают покупки раз в полгода и чаще, рассказывают аналитики. При этом порядка 70% покупателей не считают новинкой для себя оплату заказов с помощью пластиковых карт.

Эксперты считают, что Интернет привлекает россиян возможностью изучить максимально широкий ассортимент, сравнить цены у различных ритейлеров (в том числе зарубежных) и выбрать наиболее оптимальный вариант. В прошлом году потребители стали активнее покупать цифровую технику в онлайн-магазинах, подчеркивают в РБК.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса с отбором целевой аудитории из интернет-панели компании OMI (Online Market Intelligence). В опросе приняли участие 3191 респондентов. Из них 87,5% подтвердили, что им приходилось покупать товары или услуги в Интернете в течение прошлого года. Срок проведения опроса: 16 – 24 ноября 2016 года.