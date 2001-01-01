13.03.17 Uber начнет тестировать доставку из магазинов

Корпорация Uber приступит к тестированию собственного сервиса курьерской доставки из магазинов. Предполагается, что UberRUSH поможет небольшим компаниям увеличить охват клиентов.

Генеральный директор Uber в России Дмитрий Измайлов сообщил, что его компания находится на стадии разработки бизнес-модели нового сервиса и видит в нем серьезный потенциал. По мнению Измайлова, малый бизнес, например, цветочный магазин, которому невыгодно осуществлять доставку собственными силами, "может значительно выигрывать от сотрудничества с Uber, потому что сможет существенно расширить круг клиентов".

Тестирование UberRUSH запланировано в нескольких городах на наиболее развитых рынках, как это было с сервисом доставки еды UberEATS.

"Мы будем биться за то, чтобы российские города попали в число тестовых городов, потому что чем раньше начнем тестировать, тем раньше сможем запустить сервис в рабочем режиме. Почему первые тесты UberEATS проходили не в России? Потому что на тот момент российский рынок был меньше", - сообщил Измайлов.

Топ-менеджер выразил уверенность, что его компания достигла в России такого масштаба, что может претендовать на тестовые запуски новых проектов.

Ранее сообщалось, что Uber тестирует в Москве сервис по доставке готовых блюд UberEATS. Курьеры компании были замечены в столице около станции метро "Охотный ряд".