13.02.17 Uber вышел на столичный рынок доставки еды

Корпорация Uber тестирует в Москве сервис по доставке готовых блюд UberEATS. Как сообщил VC, курьеры компании были замечены в столице около станции метро "Охотный ряд".

Мобильное приложение UberEats уже доступно на смартфонах iPhone, Android OS и Windows Mobile. Тестирование проводится в неофициальном режиме. Пока что пользователи жалуются на невозможность не только заказать себе еду с доставкой в Москве и Санкт-Петербурге, но и на отсутствие функции отослать разработчикам описание ошибок, возникающих в процессе работы.

В ответ в блоге компании в Twitter уточнили, что в данный момент услуги UberEATS доступны не всем пользователям и посоветовали запастись терпением.

На одном из сайтов, посвященных UberEATS, говорится, что сервис первым делом будет запущен в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Изначально UberEATS будет работать только днем, а заказать еду можно будет только в обеденное время. Меню будет ограничено блюдами из ресторанов средней ценовой категории.

Как рассказал один из владельцев московских ресторанов, участвующих в тестировании нового сервиса, UberEATS сейчас подключает заведения общепита бесплатно, а за доставку взимается комиссия порядка 30-35% от суммы заказа. "Это были "холодные" звонки. Своих встречных требований не предъявляли и вопросов не задавали. Кроме вопроса, с каким из сервисов доставки работаем и на каких условиях", – сообщил бизнесмен VC.

UberEATS стартовал в США в 2014 году. Год спустя глава регионального офиса Uber в Санкт-Петербурге Михаил Фишер рассказал о намерении сервиса запуститься и в России. Минувшей осенью компания разместила объявления о найме сотрудников на собственном сайте и рекрутинговых ресурсах в 24 странах. План включал 16 городов в 12 европейских странах от Москвы до Мадрида и Манчестера, 11 городов в 9 азиатских странах, в том числе в Гонконге, Джакарте и Токио, два города в Южной Африке, в Дубае и Мехико.

Стоит отметить, что UberEATS не станет первым в этом сегменте. В Москве еще летом 2015 года запустил аналогичную услугу другой онлайн-сервис заказа такси Gett при сотрудничестве с пиццерией "Папа Джонс". Впрочем, за это время сервис не распространился в другие города и доставляет только в пределах ТТК столицы.