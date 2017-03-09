10.03.17 Сеть онлайн-гипермаркетов не запустилась

Сеть онлайн-гипермаркетов "Фудбаер" не открылась 8 марта, как это планировалось ранее. Новый проект Алексея Танаева (бывшего топ-менеджера "Дикси") стоил 9 млрд рублей и должен был начать работу в 15 российских городах-миллионниках. Предполагалось, что оборот "Фудбаера" составит 570-650 млрд рублей в год.

Проект задумывался в начале 2016 года как некий аналог агрегатора такси Uber, только для продуктов. В рамках него был запущен сайт foodbuyer.ru, последняя новость на котором датирована 3 декабря 2016 года. В настоящее время указанные на нем контакты не отвечают на запросы.

Запланированные к постройке 29 распределительных центров совокупной площадью 1,2–1,4 млн м² так и не появились ни в Санкт-Петербурге, ни в других городах. По данным системы СПАРК, у Танаева и его деловых партнеров не появилось новых и нет существующих активов, которые могли бы заниматься этим стартапом.

Сам Танаев зарегистрирован в качестве ИП, направлением деятельности которого является "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

Многие игроки рынка изначально скептически восприняли идею Танаева. Так, гендиректор ГК "Реал" Александр Мышинский отметил, что активная реклама проекта часто говорит о том, что денег на него у инициаторов нет. Он также подчеркнул, что с привлечением инвесторов на такие стартапы проблема — слишком низкая наценка в торговых сетях не позволяет зарабатывать в онлайне, стоимость доставки съедает очень большую часть прибыли.

Также усомнился в возможности прибыльного сценария для продуктового интернет-ритейла аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. "Мне кажется, даже самый безрассудный бизнес-ангел не вложился бы в идею Алексея Танаева, уже не говоря о банках", — отметил он.

По его словам, даже крупнейшим торговым сетям пока не удалось наладить активную интернет-торговлю продовольственными товарами и мелким ширпотребом, хотя большинство из них предпринимали такие попытки. Вся экономия от отсутствия аренды торговых площадей нивелируется дорогой логистикой.