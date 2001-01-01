10.03.17 Интернет-бизнесу расскажут об онлайн-кассах

15 марта в Москве пройдет конференция для представителей интернет-торговли "Реформа 54-ФЗ. Первые результаты". На мероприятии будут затронуты "горячие" темы о новом порядке применения контрольно-кассовой техники.

Участие в конференции примут эксперты рынка, а также представители ФНС России. Они расскажут об особенностях применения онлайн-касс в электронной коммерции, о нюансах взаимодействия с операторами фискальных данных, а также о специфике и возможностях мониторинга и управления ККТ. Также докладчики поделятся практическими кейсами, дадут советы и пошаговые инструкции по модернизации ККТ и ответят на волнующие вопросы. В свою очередь, гости конференции смогут посетить выставку оборудования и протестировать возможные решения онлайн-касс.

Конференция состоится в гостинице "Холидей Инн Сущевский" на ул. Сущевский вал, дом 74. Видео с мероприятия будет транслироваться в Сети почти в 50 городах России одновременно. Адрес проведения прямой видеотрансляции мероприятия в каждом регионе будет сообщен дополнительно.

Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно на этом сайте. Зарегистрированным участникам будет выслана подробная программа на электронный адрес, указанный при регистрации.

Организаторы мероприятия – компания АТОЛ и союз предпринимателей "Деловая Россия".