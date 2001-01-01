09.03.17 "Холодильник.ру" пытается вернуть свои миллионы

Интернет-ритейлер "Холодильник.ру" подал апелляционную жалобу по делу о взыскании с ЗАО "ОМД Медиа Дирекшн" (входит в BBDO Russia) неотработанного аванса по рекламному договору.

Представители "Холодильник.ру" уверяют, что за кампанию по размещению роликов в эфире телеканалов было оплачено более 134 млн рублей, но реклама была показана на 32 млн рублей. При этом 23 млн рублей осталось на счетах исполнителя, 3 млн получило "ОМД Медиа Дирекшн", а 76 млн, как полагает истец, были переведены на счета компаний-однодневок.

В 2013 году интернет-ритейлер заключил договор с BBDO Russia, согласившись предоставить долю в Holodilnik.ru в обмен на рекламную кампанию размером не менее $12,5 млн. Однако в первый месяц ритейлер получил только 5% от предусмотренного медиапланом объема. Также в мае вместо 20-секундного ролика, который был утвержден заказчиком, на телеканалах без уведомления "Холодильник.ру" ротировались 5-секундные фрагменты.

В ноябре "Холодильник.ру" получил акты по рекламному договору на сумму 32 млн рублей. По данным компании, в сентябре-ноябре расценки на рекламные услуги завышались в 2-2,5 раза, то есть фактически услуги были оказаны на сумму 18 млн вместо предусмотренных договором 134 млн. После этого "Холодильник.ру" остановил рекламную кампанию и потребовал возврата денежных средств. В декабре 2013 года ритейлер обратился в суд с иском о взыскании направленных на рекламу денежных средств в размере более 96 млн рублей.

В свою очередь, кипрская компания UCF Partners Limited, контролируемая Юрием Истоминым, супругом председателя совета директоров BBDO Group Russia Эллы Стюарт, обратилась в августе 2015 года в суд с требованием к ритейлеру возместить ущерб за нарушение исключительных прав на рекламные ролики.

В феврале этого года Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации (СИП) рассмотрел иск UCF Partners Limited о взыскании с Holodilnik.ru 461,4 млн рублей за нарушение исключительных прав на рекламные ролики. Истец утверждал, что ООО "Эдил-импорт" (входит в группу компаний "Holodilnik.ru") без его разрешения размещал видеоролики с рекламой бренда Holodilnik.ru в эфире нескольких телеканалов во время рекламной кампании. В результате дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд, поскольку суд кассационной инстанции не обладает нужными полномочиями для переоценки имеющихся в материалах дела доказательств.

Эксперты рынка на условиях анонимности говорят, что само судебное разбирательство может в данном случае скрывать под собой попытку рейдерского захвата компании.