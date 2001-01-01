21.02.17 "Холодильник.ру" отыгрался в суде

Суд по интеллектуальным правам Российсой Федерации (СИП) рассмотрел иск UCF Partners Limited о взыскании с Holodilnik.ru 461,4 млн рублей за нарушение исключительных прав на рекламные ролики.

Как сообщили в пресс-службе интернет-магазина, дело будет направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд, поскольку суд кассационной инстанции не обладает нужными полномочиями для переоценки имеющихся в материалах дела доказательств. Oborot.ru располагает решением суда. Его полный текст увидел свет 16 февраля.

Ритейлера обвиняли в нарушении исключительных прав при использовании рекламных роликов. Истец утверждал, что ООО "Эдил-импорт" (входит в группу компаний "Holodilnik.ru") без его разрешения размещал видеоролики с рекламой бренда Holodilnik.ru в эфире нескольких телеканалов во время рекламной кампании.

Ответчик в свою очередь настаивал на применении статьи 10 ГК РФ о злоупотребление правом. По мнению ответчика, истец не доказал свои права на сценарий и режиссуру спорных роликов и факт размещения этих роликов ответчиком.

По мнению коллегии судей СИП, суд апелляционной инстанции неправомерно определил сумму компенсации. Она была рассчитана истцом, исходя из количества показов роликов на телеканалах.

Минимальный размер компенсации не может быть ниже 10 тысяч рублей за объект исключительного права, а максимальный не должен превышать 5 млн рублей. В связи с этим кассационный суд установил, что судебный акт принят апелляционным судом с нарушением норм материального права. А значит, его постановление подлежит отмене.

По решению кассационного суда, при новом рассмотрении суда необходимо разобраться, были ли нарушены исключительные авторские права на каждый из 10 рекламных роликов или же на один объект авторского права, состоящий из 10 серий.

По замечанию СИП, суд апелляционной инстанции, определяя размер компенсации, не установил, какой видеоролик, когда и сколько раз выходил в эфир и на каком телеканале. Нет выводов о том, все ли из десяти роликов выходили в эфир.

Между тем, эксперты рынка на условиях анонимности говорят о том, что само судебное разбирательство может в данном случае скрывать под собой попытку рейдерского захвата.

Кипрская компания UCF Partners Limited, контролируемая Юрием Истоминым, супругом председателя совета директоров BBDO Group Russia Эллы Стюарт, обратилась в суд с требованием возместить ущерб в августе 2015 года.