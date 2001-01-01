07.03.17 Товарные агрегаторы все ближе к ответственности

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект Роспотребнадзора, который вводит в законодательство понятие "агрегатор товаров (услуг)".

Таким образом, приближается момент, когда у российских агрегаторов появится юридическая ответственность перед покупателями. Отвечать им, в частности, придется за предоставление недостоверной информации о производителе товара, его продавце, импортере в тех случаях, когда потребитель понесет реальный ущерб.

Соответствующие поправки планируется внести в закон "О защите прав потребителей" (статья 497 "Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара").

Инициаторы законопроекта отмечают, что деятельность агрегаторов текущим законодательством никак не регулируется. В частности, законотворцев смущает тот факт, что, не являясь фактическим продавцом товара, агрегаторы получают деньги от покупателей, аккумулируя средства на своих счетах. В то же время, никакой ответственности перед потребителем такие площадки не несут, что создает пространство для различного рода мошенничеств.

По замыслу авторов инициативы, введение в законодательство термина "агрегатор товаров (услуг)" позволит привлекать к ответственности и этих игроков рынка. Под агрегатором будет пониматься информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продаже товаров (возмездному оказанию услуг).

Также законопроектом предлагается обязать агрегаторов доводить всю необходимую до потребителя информацию о товаре и условиях его продажи.

Далее законопроект будет рассматриваться на заседании Правительства.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предложил поправки к Закону "О защите прав потребителей", согласно которым штрафы в отношении торговых агрегаторов за доказанное мошенничество онлайн-продавцов будут достигать до полумиллиона рублей.