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03.03.17 

AdWords покажет цены на всех устройствах

AdWords покажет цены на всех устройствах

Google AdWords начал показывать расширение цены на всех устройствах. В компании уверены, что нововведение поможет интернет-магазинам увеличить CTR.

Отныне пользователи всех устройств смогут увидеть под текстом рекламного объявления цену продвигаемого товара, а также дополнительную информацию о нем. В объявлении сразу будет опубликована и ссылка на раздел сайта, где размещен искомый товар. 

Нововведение уже смогли оценить некоторые рекламодатели. Так, Apartments.com смог увеличить CTR на 120%. Такой эффект логичен, ведь чем больше информации представлено, тем легче пользователю сделать выбор.

В Google уверяют, что нововведение позволит рекламодателям увеличить охват своих объявлений, не прилагая для этого дополнительных усилий. Продавцы могут использовать существующие ценовые расширения, но для мобильных пользователей им придется указывать адреса страниц товаров мобильной версии сайта (в том случае, если адреса различаются).

Напомним, что в ноябре прошлого года расширение "Цены" начало поддерживать русский язык.

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