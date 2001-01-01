03.03.17 Сайты с "запрещенкой" хотят блокировать без суда

В Роспотребнадзоре изучают возможность досудебной блокировки сайтов, торгующих алкоголем и санкционными продуктами. Заместитель руководителя ведомства Михаил Орлов сообщил, что такая инициатива была выдвинута Советом Федерации как одна из мер по противодействию распространению "запрещенки".

"Мы рассматриваем все вопросы, связанные с решением проблемы несанкционной или нелегальной торговли", – пояснил чиновник. По его словам, в ведомстве также рассматривают возможность аналогичных действий и в отношении интернет-агрегаторов.

Сейчас сотрудники ведомства после обнаружения незаконных сведений на сайте или отдельных его страницах заносят в черный список название сайта, отдельную страницу или IP-адрес. Но поскольку одним IP могут пользоваться несколько сайтов, блокировка может коснуться и законопослушных площадок.

В связи с этим в Минкомсвязи уже подготовлены поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", позволяющие Роскомнадзору точнее определять способ блокировки каждого сайта, включенного в перечень запрещенных ресурсов.

По действующему законодательству, Роскомнадзор имеет право блокировать сайты интернет-магазинов, которые признаны мошенническими (на основании жалобы РОЦИТ), занимаются дистанционной продажей лекарств или торгуют алкоголем. Кроме того, в прошлом году блокировке стали подвергаться и ювелирные онлайн-магазины.