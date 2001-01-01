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02.03.17 

Продвигать мобильные приложения стало легче

Продвигать мобильные приложения стало легче

В API версии 5 "Яндекс.Директа" появилась поддержка более точного таргетинга по интересам. Функция поможет интернет-магазинам показывать рекламу только тем пользователям, которые проявили интерес к какой-то конкретной категории мобильных приложений.

Для применения этой функции нужно в условиях нацеливания указать идентификатор группы AdGroupId и идентификатор интереса InterestId.

Стоит отметить и несколько других нововведений:

Метод Dictionaries.get теперь может получать справочник пользовательских интересов к категориям мобильных приложений.

Метод Changes.checkDictionaries получил параметр ответа InterestsChanged. Он указывает на изменения в справочнике регионов, часовых зон и интересов к различным категориям приложений.

Метод AudienceTargets теперь поддерживает параметр InterestId (идентификатор интереса к категории мобильных приложений). Он разрабатывался для работы с операциями, поддерживающими условия нацеливания на аудиторию.

По словам аккаунт-директора ArrowMedia (Kokoc Group) Ивана Акимова, появление таргетинга по интересам аудитории в API "Яндекс.Директа" позволит эффективно продвигать мобильные приложения не только в системе контекстной рекламы поисковика, но и с помощью стороннего программного обеспечения.

 "Допустим, объявление о приложении fashion-ритейлера необходимо показать на площадках Рекламной сети "Яндекса" пользователям, которые интересуются другими приложениями из категорий "Покупки". Если раньше это можно было сделать только через интерфейс "Директа", то теперь рекламодатели получили возможность запросить у поисковика актуальные списки интересов пользователей и интегрировать их в другие сервисы", - прокомментировал Oborot.ru Акимов. При этом он заметил, что нововведение не затрагивает тех игроков рынка, которые не имеют собственных разработок.

"Это отличная возможность для рекламных агентств, крупных интернет-магазинов и сторонних сервисов управления контекстом доработать собственное программное обеспечение. При грамотной интеграции нового функционала настройки по параметрам таргетинга по интересам в автоматическом режиме будут передаваться в сторонние сервисы с помощью API", - рассказал Акимов. 

В конце прошлого года мы сообщали о том, что "Директ" начнет поддерживать интересы мобильной аудитории при таргетировании рекламы. 

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