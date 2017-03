02.03.17 Веб-аналитики расскажут, как увеличить продажи Открыта регистрация на конференцию по онлайн-аналитике для бизнеса Go Analytics! Мероприятие состоится 6 апреля в Москве на площадке "ИнфоПространство" при поддержке Google. Конференция будет интересна руководителям, маркетологам, директорам по развитию, digital-специалистам – всем, кто хочет знать, как с помощью онлайн-аналитики принимать решения на основе данных, делая бизнес более эффективным и прибыльным. На конференции прозвучат 22 доклада от практикующих веб-аналитиков. Эксперты расскажут, с какими проблемами в аналитике сталкиваются компании, и что нужно делать, чтобы этих проблем избежать. Докладчики рассмотрят технологии и аналитические сервисы, существующие на рынке, и расскажут о выборе метода аналитики, подходящего для каждого конкретного бизнеса. Участники также затронут вопросы увеличения продаж в офлайне с помощью интернет-рекламы и объяснят, как грамотно интерпретировать данные и принимать на их основе правильные решения. На конференции выступят спикеры со следующими докладами: Андрей Колесниченко и Дмитрий Дворецкий, Hoff - "Управление контекстной рекламой с помощью данных модели атрибуции"; Александр Тычинский, М.Видео - "Анализ данных омниканального ритейла на рынке электроники и бытовой техники"; Рустем Гумеров, eBay - "Грамотная работа с оттоком: анализируем и предотвращаем"; Илья Ерошкин и Александр Лебединский, IT-Agency - "Реклама в онлайне, а бизнес в офлайне. Как увеличить продажи с помощью микроконверсий?" "Яндекс.Метрика" проведет собственную секцию по предикативной аналитике, в которой расскажет, как строить прогнозы и просчитывать вероятность их исполнения. Специальным гостем конференции станет Тим Уилсон, управляющий партнер американской аналитической компании Analytics Demystified. Он выступит с докладом "Why Digital Analysts Should Become More Like Data Scientists" ("Почему веб-аналитика должна всё больше быть похожей на науку о данных"). Конференция соберет более 300 участников. Организаторами мероприятия выступили агентство performance-маркетинга Adventum и компания OWOX, специализирующаяся на внедрении Google Analytics 360 Suite в eсommerce-проекты. Зарегистрироваться на конференцию можно здесь. Больше новостей о конференции, спикерах и партнёрах - на официальной странице Go Analytics! в Facebook. Читатели нашего сайта могут использовать промокод OborotGoa2017, дающий скидку 5% на покупку билета. Интересно? Поделись: Tweet