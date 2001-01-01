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02.03.17 

Веб-аналитики расскажут, как увеличить продажи

Веб-аналитики расскажут, как увеличить продажи

Открыта регистрация на конференцию по онлайн-аналитике для бизнеса Go Analytics! Мероприятие состоится 6 апреля в Москве на площадке "ИнфоПространство" при поддержке Google. 

Конференция будет интересна руководителям, маркетологам, директорам по развитию, digital-специалистам – всем, кто хочет знать, как с помощью онлайн-аналитики принимать решения на основе данных, делая бизнес более эффективным и прибыльным.

На конференции прозвучат 22 доклада от практикующих веб-аналитиков. Эксперты расскажут, с какими проблемами в аналитике сталкиваются компании, и что нужно делать, чтобы этих проблем избежать. Докладчики рассмотрят технологии и аналитические сервисы, существующие на рынке, и расскажут о выборе метода аналитики, подходящего для каждого конкретного бизнеса.

Участники также затронут вопросы увеличения продаж в офлайне с помощью интернет-рекламы и объяснят, как грамотно интерпретировать данные и принимать на их основе правильные решения.

На конференции выступят спикеры со следующими докладами: 

  • Андрей Колесниченко и Дмитрий Дворецкий, Hoff - "Управление контекстной рекламой с помощью данных модели атрибуции"; 
  • Александр Тычинский, М.Видео - "Анализ данных омниканального ритейла на рынке электроники и бытовой техники"; 
  • Рустем Гумеров, eBay - "Грамотная работа с оттоком: анализируем и предотвращаем"; 
  • Илья Ерошкин и Александр Лебединский, IT-Agency - "Реклама в онлайне, а бизнес в офлайне. Как увеличить продажи с помощью микроконверсий?"

"Яндекс.Метрика" проведет собственную секцию по предикативной аналитике, в которой расскажет, как строить прогнозы и просчитывать вероятность их исполнения.

Специальным гостем конференции станет Тим Уилсон, управляющий партнер американской аналитической компании Analytics Demystified. Он выступит с докладом "Why Digital Analysts Should Become More Like Data Scientists" ("Почему веб-аналитика должна всё больше быть похожей на науку о данных"). Конференция соберет более 300 участников.

Организаторами мероприятия выступили агентство performance-маркетинга Adventum и компания OWOX, специализирующаяся на внедрении Google Analytics 360 Suite в eсommerce-проекты. Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.

 Больше новостей о конференции, спикерах и партнёрах - на официальной странице Go Analytics! в Facebook. Читатели нашего сайта могут использовать промокод OborotGoa2017, дающий скидку 5% на покупку билета.

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