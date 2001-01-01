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27.02.17 

Сколько зарабатывают и чего хотят есommerce-директора

Сколько зарабатывают и чего хотят есommerce-директора

Компания HAYS провела исследование "ДНК ecommerce-директора". С 22 ноября 2016 года по 30 января 2017 года было опрошено 176 руководителей в сфере онлайн-торговли. Сюда вошли представители российских и международных проектов и компаний, имеющих отделы ecommerce. 

По данным исследования, 74% руководителей в сфере электронной коммерции - мужчины. 2/3 руководителей - в возрасте до 35 лет, при этом 28% младше 30 лет.

67% опрошенных работают в сфере электронной коммерции 3-9 лет.

А вот как обстоят дела с образованием руководителей и знанием английского языка.

Больше всего руководителей есommerce-направлений пришли из продаж (34%) и из маркетинга (21%).

78% не являются членами никаких профессиональных организаций.

Доходы 69% топ-менеджеров в 2016 году увеличились. Как правило, это связано с ростом окладов и бонусов. У 30% доходы остались на том же уровне.

Самый популярный размер совокупного дохода руководителей ecommerce-cферы российских и международных компаний – до 2,5 млн рублей. При этом четверть из них получают более 5 млн рублей.

Увеличения своих доходов в 2017 году ожидают 85% руководителей.

Лучшими бонусными факторами для есоmmerce-директоров являются зарплата (79%), хороший бонусный пакет (73%) и возможность развития карьеры (60%).

Чтобы построить карьеру в есommerce, респонденты советуют молодому поколению повышать квалификацию и следить за трендами (87%), изучить свой рынок – понимать продукт компании, знать основных конкурентов (63%) и развивать свои лидерские качества (60%).

А вот как ecommerce-директора видят свою финальную цель на пути карьерного развития.

А так респонденты формулируют свои задачи на ближайшие несколько лет.

Наибольшими трудностями опрошенные назвали слабую организацию бизнес-процессов в компании (57%), недостаточное качество поддержки со стороны других отделов (46%) и низкий уровень квалификации сотрудников (38%).

Интересно, что при этом 72% респондентов намерены искать новую работу.

При возможности начать свою карьеру заново есommerce повторно выбрали бы 84% респондентов.

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