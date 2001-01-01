С виртуальных карт платят все больше

За 2016 год число платежей, совершенных с помощью виртуальных карт "Яндекс.Деньги", выросло в семь раз, а количество людей, выбирающих такой способ оплаты – в пять раз. В компании утверждают, что на сегодняшний день такие транзакции составляют четверть от общего объема платежей сервиса.
Наиболее часто покупатели рассчитываются такими картами в китайских интернет-магазинах, в супермаркетах с бесконтактными терминалами, в такси, а также за железнодорожные билеты на Rzd.ru и по квитанциям на Gosuslugi.ru.
Всего сервис выпустил более 11 млн таких карт. Общее число зарегистрированных в "Я.Деньгах" аккаунтов – 30 млн. Таким образом, порядка трети всех пользователей сервиса оформили себе виртуальную карту. Высокую популярность таких карт в "Я.Деньгах" объясняют появлением в нашей стране сервисов бесконтактной оплаты: мобильном приложении сервиса для Android, iOS, watchOS, Windows Phone и Windows 10. Так, уже сейчас 67% карт, с которых пользователи "Денег" платят через Apple Pay и Samsung Pay, — виртуальные.
Перед праздниками количество покупок, которые оплачивают с виртуальных карт, заметно возрастает. Например, в декабре 2016 года в некоторые дни процент транзакций с виртуальных карт достигал 54% от всех платежей с карт "Я.Денег".
Однако виртуальными картами люди пока еще пользуются реже, чем онлайн-кошельками: в среднем 2,3 платежа в месяц против 5. При этом средняя сумма платежа с карты в раза выше, чем аналогичное значение для платежей с электронных кошельков. На сегодняшний день средний платёж с виртуальной карты составляет 1997 рублей. Для Москвы этот показатель выше почти на четверть. Примечательно, что в тройку лидеров вошли также Новосибирск и Самара.
Средний платёж с виртуальной карты в городах-миллионниках:
- Новосибирск – 1871 рублей.
- Екатеринбург – 1285 рублей.
- Санкт-Петербург – 1236 рублей.
- Ростов-на- Дону – 1030 рублей.
- Нижний Новгород – 926 рублей.
Месяц назад в компании Assist рассказали, что общее число онлайн-платежей в России в прошлом году увеличилось почти на 50% в денежном выражении (и на 41% – в числе транзакций), но средний чек по сравнению с 2015 годом – снизился. Он составил 2870 рублей против 2988 рублей годом ранее.