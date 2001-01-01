22.02.17 С виртуальных карт платят все больше

За 2016 год число платежей, совершенных с помощью виртуальных карт "Яндекс.Деньги", выросло в семь раз, а количество людей, выбирающих такой способ оплаты – в пять раз. В компании утверждают, что на сегодняшний день такие транзакции составляют четверть от общего объема платежей сервиса.

Наиболее часто покупатели рассчитываются такими картами в китайских интернет-магазинах, в супермаркетах с бесконтактными терминалами, в такси, а также за железнодорожные билеты на Rzd.ru и по квитанциям на Gosuslugi.ru.

Всего сервис выпустил более 11 млн таких карт. Общее число зарегистрированных в "Я.Деньгах" аккаунтов – 30 млн. Таким образом, порядка трети всех пользователей сервиса оформили себе виртуальную карту. Высокую популярность таких карт в "Я.Деньгах" объясняют появлением в нашей стране сервисов бесконтактной оплаты: мобильном приложении сервиса для Android, iOS, watchOS, Windows Phone и Windows 10. Так, уже сейчас 67% карт, с которых пользователи "Денег" платят через Apple Pay и Samsung Pay, — виртуальные.

Перед праздниками количество покупок, которые оплачивают с виртуальных карт, заметно возрастает. Например, в декабре 2016 года в некоторые дни процент транзакций с виртуальных карт достигал 54% от всех платежей с карт "Я.Денег".

Однако виртуальными картами люди пока еще пользуются реже, чем онлайн-кошельками: в среднем 2,3 платежа в месяц против 5. При этом средняя сумма платежа с карты в раза выше, чем аналогичное значение для платежей с электронных кошельков. На сегодняшний день средний платёж с виртуальной карты составляет 1997 рублей. Для Москвы этот показатель выше почти на четверть. Примечательно, что в тройку лидеров вошли также Новосибирск и Самара.

Средний платёж с виртуальной карты в городах-миллионниках:

Москва – 2587 рублей.

Новосибирск – 1871 рублей.

Самара – 1727 рублей.

Казань – 1637 рублей.

Челябинск – 1439 рублей.

Екатеринбург – 1285 рублей.

Уфа – 1248 рублей.

Санкт-Петербург – 1236 рублей.

Омск – 1232 рублей.

Воронеж – 1104 рублей.

Пермь – 1019 рублей.

Ростов-на- Дону – 1030 рублей.

Красноярск – 964 рублей.

Нижний Новгород – 926 рублей.

Волгоград – 779 рублей.

Месяц назад в компании Assist рассказали, что общее число онлайн-платежей в России в прошлом году увеличилось почти на 50% в денежном выражении (и на 41% – в числе транзакций), но средний чек по сравнению с 2015 годом – снизился. Он составил 2870 рублей против 2988 рублей годом ранее.