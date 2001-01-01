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27.01.17 

Объем онлайн-платежей вырос во всех категориях, кроме БТиЭ

Объем онлайн-платежей вырос во всех категориях, кроме БТиЭ

Провайдер электронных платежей Assist опубликовал результаты исследования поведения российских онлайн-покупателей в прошлом году. В 2016 году общий объем онлайн-платежей вырос по отношению к 2015 году на 47% в рублях и на 41% в количестве совершенных транзакций.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом рост был более слабым (на 15% в денежном и на 23% в натуральном выражении). Средний чек в 2016 году оказался на 118 рублей меньше, чем годом ранее. Он составил 2870 рублей.

Наибольший рост объемов онлайн-платежей в денежном выражении в прошедшем году отмечен для продуктов питания, спортивных и автотоваров – на 61%, 56% и 46% соответственно. Рост отмечался по всем товарным категориям, кроме БТиЭ и товаров дома – падение на 26% и 7% соответственно. Средний рост составил 41%.

По увеличению количества онлайн-платежей в тройку лидеров вошли продукты питания (+95%), автотовары (+55%) и билеты на мероприятия (+41%). Число платежей в среднем с учетом всех категорий увеличилось на 41%. По этому показателю в аутсайдерах тоже оказался сегмент БТиЭ –  количество онлайн-платежей в нем за год уменьшилось на 57%. Немного снизился объем платежей за Интернет, телефонию и ТВ.

По мнению директора по международному развитию логистической компании LCM Express Ларисы Морозовой, рост в сегменте доставки продуктов питания обусловлен улучшением качества доставки в 2016 году и увеличением количества магазинов, доставляющих продукты в короткое время. "Люди все чаще хотят экономить свое время и предпочитают заказывать онлайн. Рынок доставки продуктов на дом в текущем и будущем году будет больше развиваться в крупных городах, т.к. покупатели все больше ценят сервис и собственное время", - сообщила Oborot.ru Морозова.

Средний чек с учетом всех исследованных товарных категорий снизился на 4%. При покупке бытовой техники и электроники средний чек при этом вырос на 73%. На втором месте по росту этого показателя спорттовары (+23%). Самое существенное снижение средней суммы заказа (-17%) произошло в категории "Продукты питания".

"Средний чек в сегментах обуви и одежды, продуктов питания снижается как в онлайне, так и в офлайне. Это связано с экономической ситуацией в стране: покупатели стали делать выбор в пользу более дешевого товара, в пользу распродаж, отказались от спонтанных покупок. Если говорить про наши интернет-магазины, то у нас снижения среднего чека не произошло, однако его рост замедлился", - прокомментировала Oborot.ru руководитель направления интернет-продаж группы компаний "Обувь России" София Макаревич.

В денежном выражении в 2016 году при оплате онлайн самый большой средний чек был при покупке авиа- и ж/д билетов, хотя он и несколько снизился с 2015 года. На втором месте по величине среднего чека товары для дома и мебель. Здесь также отмечается снижение по сравнению с 2015 годом, и оно более значительно (почти на 1000 рублей). В 2016 году наиболее сильно вырос средний чек в категории БТиЭ (с 4119 рублей до 7133 рублей). Средний чек в категории "Спорттовары" оказался почти на полторы тысячи больше, чем годом ранее.

Сравнение поведения покупателей в декабре 2015 и 2016 годов было сделано отдельно. Общая сумма онлайн-платежей в среднем выросла на 18%. Больше всего покупатели потратили на одежду и обувь (рост на 115%), продукты питания (рост на 56%) и товары для спорта (рост на 44%). Как ни странно, но в предновогодний период на четверть снизился спрос на цифровые товары, а на цветы и сувениры – на 51%. Суммы, потраченные на БТиЭ, снизились на 7%. Среднее увеличение суммы по всем категориям составило 18%.

Самыми частыми предновогодними покупками (количество онлайн-платежей), по данным Assist, оказались одежда и обувь, продукты питания и товары для дома и мебель – отмечено увеличение таких платежей на 128%, 120% и 50% соответственно. Тройка категорий-аутсайдеров по этому показателю такая же, как и по сумме онлайн-платежей – БтиЭ (-5%), цифровые товары (-21%) и цветы и сувениры (-57%). В среднем количество онлайн-платежей увеличилось в декабре на 40% год к году.

При более существенном росте количества платежей заметным стало снижение среднего чека в декабре год к году. По всем товарным категориям этот показатель уменьшился на 16%. В качестве возможных причин такого снижения в Assist называют предпраздничные распродажи магазинов одежды и обуви, а также различные маркетинговые акции сервисов доставки еды, поскольку именно эти сегменты продемонстрировали самый заметный рост в минувшем декабре.

В денежном выражении средний чек в декабре год к году наиболее существенно вырос по категории спорттоваров (более чем на 2000 рублей). С учетом всех категорий его рост составил около 460 рублей. Наиболее сильное снижение в денежном выражении декабрьского среднего чека было отмечено в категории товаров для дома и мебели – с 11700 рублей в 2015 году до 9274 рублей в 2016 году.

В исследовании учтено более 30 млн онлайн-платежей для оплаты покупок в различных интернет-магазинах и сервисах, которые являются клиентами Assist. Статистика от этого провайдера электронных платежей, где сравниваются 10 месяцев 2015 и 2016 годов, доступна по ссылке.

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