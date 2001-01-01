20.02.17 DPD начинает доставлять еду

Немецкая транспортная компания DPD выходит на рынок доставки еды. Эту услугу уже запустили в самой Германии.

Первым клиентом сервиса, который получил название DPD Food, станет компания HelloFresh. Другие интернет-магазины смогут подключиться к нему позднее в этом году.

В DPD уверены, что онлайн-торговля едой имеет огромный потенциал. "Хочу подчеркнуть, что теперь мы можем предлагать интернет-торговцам бакалеей высокое качество возможностей нашей индустрии, которое востребовано таким надежным доставщиком, как HelloFresh", - прокомментировал директор по продажам и обслуживанию клиентов немецкого отделения DPD Андреас Ресс.

HelloFresh будет отправлять транспортной компании охлажденные упаковки с товаром за день до указанного срока получения посылки клиентом. А DPD уже доставит их заказчикам в положенное время. Как указано в пресс-релизе компании, особая технология охлаждения продуктов позволяет перевозить посылки без рефрижераторов. Клиенты HelloFresh получат SMS-сообщение или письмо на электронную почту утром в день доставки. В нем будет указано время приезда курьера с точностью до одного часа. Кроме того, у DPD есть сервис, позволяющий покупателю отслеживать на карте перемещения курьера и решать, где лучше с ним пересечься.

Напомним, что в последние годы интернет-торговля в Германии была на первом месте по росту среди стран Европы.