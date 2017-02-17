20.02.17 В Рунете стало слаще

Компания Mars запустила в России интернет-магазин конфет ручной работы под брендом "А. Коркунов". Как сообщают "Ведомости", это первый подобный опыт в нашей стране среди глобальных компаний по производству сладостей.

Ожидается, что среднесуточная аудитория сайта составит на первом этапе 700–800 человек. В новогодний и весенний сезоны число посетителей вырастет до 5–7 тыс. человек.

Партнер Data Insight Борис Овчинников считает, что, вложившись в рекламу, число онлайн-покупателей можно увеличить на порядок. Он добавил, что интернет-магазин, в отличие от обычного бутика, дает больший охват аудитории, поэтому для премиальной продукции ручной работы он как канал продажи эффективнее. Собственный онлайн-бутик производителю имеет смысл делать именно для нишевых продуктов – интернет-магазину с массовым товаром сложно конкурировать с ритейлерами, продающими продукцию разных производителей.

В ассортименте интернет-магазина 12 наборов c 14 вкусами конфет ручной работы. Производят их на Одинцовской кондитерской фабрике.

Сейчас Mars доставляет конфеты только в Московском регионе, минимальная сумма заказа – 1500 рублей. В дальнейшем компания планирует продавать через интернет-магазин и другой ассортимент бренда "А. Коркунов"

Производители конфет в России и ранее активно использовали Интернет для продажи своей продукции. Конфеты "Мон’дэлис Русь", как сообщил ее представитель, есть в интернет-магазинах – Ozon и "Утконос", поэтому компания планирует наращивать продажи именно через этот канал. В 2016 году в интернет-магазине кондитерской фабрики "Победа" было сделано более 5 тыс. заказов со средним чеком около 2,5 тыс. рублей. У French Kiss в 2016 году на интернет-канал пришлось 7% продаж в натуральном выражении.