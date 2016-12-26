15.02.17 Россияне покупают электронные книги из-за дешевизны

Международная платежная платформа PayPal и агентство SuperData представили результаты опроса, посвященного привычкам и особенностям потребления россиянами цифрового контента.

По словам директора по развитию бизнеса PayPal в России Ольги Лоншаковой, результаты исследования продемонстрировали, что жители России вполне готовы платить за контент.

"Популярность легальных сервисов растет. Мы уверены, что возможность простой, быстрой и безопасной оплаты – один из важных факторов перехода россиян на легальные сервисы", - добавила она.

По итогам опроса, проведенного в 10 странах, россияне оказались самыми читающими: 33% респондентов, пользующихся электронными книгами, читают их каждый день, а 30% – от 4 до 6 раз в неделю. Из жанров они предпочитают научную фантастику и фэнтези (43%), триллеры и мистику (37%), а также литературу деловой и финансовой тематики (30%).

Российские пользователи электронных книг выбирают их из-за меньшей стоимости (61%), а также потому, что таким способом легче найти редкие произведения (60%).

Cамыми популярными платными сервисами являются LitRes (57%), Google Play Books (44%) и Amazon (30%). Чаще всего россияне читают книги со смартфонов (54%), компьютеров и ноутбуков (53%), а также планшетов (51%). Наименее популярными оказались специальные ридеры – ими пользуются только 35% опрошенных. За исследуемые три месяца в среднем 65% респондентов тратили на электронные книги до 1 200 рублей.

Примерно 25% россиян, потребляющих видеоконтент, делают это каждый день. Среди жанров лидируют комедии: 84% пользователей любят именно эту категорию. Также в России смотрят мультфильмы (57%) и боевики (56%).

Чаще всего российские потребители фильмов и сериалов ищут видеоконтент на YouTube (79%), Ivi.ru (59 %) и Google Play (36%). В течение трех месяцев 42% российских пользователей легального контента тратили на фильмы и сериалы менее 1 200 рублей, а 38% – от 1 200 до 3 599 рублей.

Большинство российских респондентов пока не хотят окончательно переходить на стриминговые сервисы, предпочитая хранить музыку на своих девайсах. Согласно исследованию, 84% платят за то, чтобы скачивать музыку, а используют стриминг – только 28%.

Чуть менее половины опрошенных россиян (43%), покупающих музыку, потратили на нее за три месяца менее 1 200 рублей, а 40% пользователей - от 1 200 до 3 599 рублей.

Самым популярным игровым жанром в России являются шутеры, в которые играют 47% потребителей. Наиболее популярными сервисами для покупки мобильных игр стали Google Play (85%) и Apple App Store (29%); для компьютерных – Steam (58%), Mail.ru (38%) и Amazon (24%). Из сервисов приставок россияне наиболее часто выбирают PlayStation Store (82%), Xbox Live (22%) и Amazon (22%).

Опрошенные пользователи приставок готовы платить за электронный контент больше, чем геймеры из других категорий. Так, 52% из них тратят хотя бы 3 600 рублей в месяц (для сравнения: среди любителей мобильных игр только 6% расходуют аналогичные суммы).

Данные правительства также свидетельствуют, что в Рунете все больше покупают легальный контент. Как сообщил в декабре прошлого года замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, в 2016 году продажи онлайн-видео выросли на 20% - до 4,5 млрд рублей. По словам Волина, в результате борьбы с пиратством количество пользователей в нашей стране, которые покупают в онлайне легальный контент, с 2013 года по 2016 год увеличилось почти втрое - с 8 до 22 млн человек.

Опрос PayPal и SuperData был проведен с помощью онлайн-панели в сентябре 2016 года. В нем приняли участие 1000 человек из каждой из 10 стран: Великобритании, Германии, Италии, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России, США, Франции, Японии.