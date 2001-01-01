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15.02.17 

"М.Видео" тестирует блокчейн

"М.Видео" тестирует блокчейн

Ритейлер "М.Видео" запустил пилотный проект по использованию технологии блокчейн при заключении контрактов с поставщиками. Решение предоставила дочерняя структура "Сбербанка". Развертывание проекта планируется завершить уже к концу этого года.

Финансовый директор "М.Видео" Екатерина Соколова сообщила, что использование блокчейна привело к сокращению сроков реализации факторинговых платежей с трёх дней до нескольких часов. По ее словам, раньше проверка факта отгрузки перед проведением платежей происходила в формате переписки или телефонных звонков. Это приводило к временным затратам и создавало дополнительные риски потери конфиденциальности. 

Блокчейн предусматривает децентрализованное хранение информации, когда она находится у каждого участника сделки. Сервис сравнивает зашифрованные данные по поставкам, и если они совпадают у обоих участников, сделка подтверждается. 

В "М.Видео" намерены перевести весь пул поставщиков (а их около 15) на блокчейн-технологию в рамках факторингового обслуживания "Сбербанком" в течение нескольких месяцев. 

Вице-президент Acronis по блокчейн Виктор Лысенко считает, что у блокчейн большие перспективы в факторинге. "Факторинг - весьма подходящая индустрия для использования этой технологии: в каждой сделке несколько сторон, которые друг другу не очень доверяют, и им надо обмениваться данными", - сообщил он.

По данным участников рынка, тестирование блокчейна в факторинге произошло впервые. Представитель Ozon.ru Мария Назамутдинова сообщила, что в интернет-магазине планируют в этом году внедрить электронный документооборот, который поможет более эффективно обмениваться информацией по факторингу с банками

 Кстати, по данным свежего опроса Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли, руководители крупнейших российских интернет-магазинов и инфраструктурных компаний отрасли не сильно верят в перспективы использования блокчейн. 

Блокчейн (технология блочных цепей) первоначально создан для обеспечения операций с криптовалютой биткоин. При использовании блокчейн данные невозможно украсть, изменить или удалить. Факторинг — финансирование компаний-поставщиков под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей за поставку).

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